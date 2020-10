Furiose erste Halbzeit: U 16 besiegt Dänen

Revanche geglückt, aber am Ende wurde es noch einmal richtig knapp: Die deutsche U 16-Nationalmannschaft hat das zweite Länderspiel gegen Dänemark im Rahmen eines Lehrgangs in der Sportschule Wedau in Duisburg mit 5:4 (4:0) gewonnen. Am Freitag hatte sich der deutsche Nachwuchs noch mit 0:2 geschlagen geben müssen.

"In der ersten Halbzeit haben wir gesehen, wie gut es uns getan hat, frühe Tore zu machen. Alles hat geklappt, das Spiel lief wie aus einem Guss", sagte DFB-Trainer Marc-Patrick Meister. "In der zweiten Halbzeit haben dann beide Mannschaften einige Wechsel vorgenommen und der Rhythmus war weg, dann wurde es noch einmal richtig spannend. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg."

"Das heutige Spiel war ein Schatz"

In der ersten Halbzeit schoss sich die DFB-Auswahl durch Leander Popp (12.), Dzenan Pejcinovic (21., 25.) und Philipp Schulz (34.) einen scheinbar beruhigenden Vorsprung heraus. Doch neben dem fünften deutschen Tor durch Tom Bischof (57.) kamen die Dänen im zweiten Durchgang durch Malek Bakhit (55.), Tinus Solomon Gripping Olesen (61.), Elias Hansborg-Sörensen (73.) und Bertram Bangsted Kvist (90.) noch einmal gefährlich nah heran.

Meister, der insgesamt 21 Spieler eingesetzt hat, zog auch insgesamt ein positives Fazit: "Der Startschuss für den Wettkampfmodus ist jetzt ertönt. Das heutige Spiel war ein Schatz, das uns viele Themen für die Analyse bot." Für den 27. und 28. Oktober sind zwei Länderspiele gegen die Schweiz geplant.

[dfb]