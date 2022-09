"Für Uwe": Impressionen vom Ungarn-Spiel

Gleich zu Beginn des Fußballabends schallen Sprechchöre zu Ehren unserer verstorbenen DFB-Legende Uwe Seeler durch die mit 39.513 Zuschauern ausverkaufte Leipziger Arena. Passend dazu erstrahlt auf der Tribüne eine beeindruckende "Für-Uwe"-Choreo, die das Choreo-Team des Fan Club Nationalmannschaft gestaltet hat. Auch wenn die sportlichen Höhepunkte bei der 0:1-Niederlage gegen Ungarn ausblieben, wurde den Fans rund um die Partie einiges geboten.

So war im Fan-Club-Zelt vor dem Spiel mit Pierre Littbarski ein Weltmeister zu Gast. Das prominente Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft nahm sich Zeit für einen Talk mit Fans – und genoss die Zeit sichtlich: "Auch wenn ich schon fast überall in der Welt unterwegs war, komme ich doch am liebsten zur Nationalmannschaft und zu euch Fans." Zum Abschluss konnten sich die deutschen Anhänger noch ein gemeinsames Selfie oder ein Autogramm von "Litti" sichern.

Pin-Erlöse gehen an Kinderkrebsforschung

Doch das waren nicht die einzigen Erinnerungsstücke, die sich Fans ergattern konnten. So gab es in Leipzig letztmalig die Möglichkeit, ein kostenloses Deutschland-Jacket abzustauben. Wie bereits bei den vorherigen beiden Nations-League-Heimspielen in München und Mönchengladbach fanden die schwarz-rot-golden Kleidungsstücke einen reißenden Absatz und waren weit vor dem Anpfiff der Partie vergriffen. Im Fan-Club-Zelt gab es zudem wie bei jedem Spiel unseres DFB-Teams die beliebten Spieltags-Pins gegen eine Spende von mindestens einem Euro. Die Erlöse kommen diesmal der Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zugute.

Darüber hinaus war in und ums Fan-Club-Zelt einiges an Unterhaltung geboten: So wurde in der Coca-Cola-Gamingecke fleißig am Kickertisch und an der Playstation gezockt. Dazu konnten sich Fans eine Coke4free gönnen. Auch der Fan-Club-Bus war auf der Leipziger Festwiese wieder mit von der Partie. Hier gab es neben Giveaways und kleinen Spielchen auch unser brandneues Heimtrikot zu gewinnen. Unser Fan-Club-Mitglied Jannik aus Bremen war hellauf begeistert: "Ich war heute das erste Mal im Fan-Club-Zelt dabei und es war einfach ein cooles Erlebnis. Beim nächsten Heimspiel bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei!"

[rd]