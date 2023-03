Für Kids: Kochstunde beim DFB-Team

Was gibt’s bei unserem DFB-Team eigentlich so zum Mittagessen? Welche Gerichte sind besonders angesagt und was ist streng verboten? Und wer schwingt für unsere Nationalspieler überhaupt den Kochlöffel? Am 26. März (ab 10.30 Uhr) übernehmen den Job am DFB-Campus in Frankfurt jedenfalls vier unserer jungen Fan-Club-Mitglieder zwischen sieben und zwölf Jahren. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalmannschaftskoch Anton Schmaus.

Gemeinsam bereitet ihr eines der Lieblingsgerichte unseres DFB-Teams zu. Zum anschließenden Mittagessen kommen ein Nationalspieler sowie DFB-Maskottchen Paule vorbei und stellen eure Kochkünste auf die Probe. Nach dem Essen ist noch Zeit für Fragen, Autogramme und Selfies. Zwei Tickets für das Länderspiel am 25. März gegen Peru in Mainz gibt es obendrauf.

Wenn deine Tochter oder dein Sohn dabei sein möchte, schreib uns gemeinsam mit deinem Kind bis zum 21. März 2023 eine E-Mail an fanclub-service@mein.dfb.de mit folgenden Informationen:

1) Name und Vorname des Kinds

2) Geburtsdatum des Kinds

3) Fan-Club-Mitgliedsnummer des Kinds

4) Rückrufnummer eines Elternteils

5) Warum will dein Kind dabei sein?

Unter allen Bewerbungen werden vier Kids ausgelost. Pro Kind darf ein Elternteil die Aktion auf dem DFB-Campus begleiten. Die Aktion endet gegen 14.30 Uhr. Weitere vier Plätze für die Kochstunde bei unserem DFB-Team werden über den 05ER KidsClub vom FSV Mainz vergeben. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmer*innen viel Glück.

[jh]