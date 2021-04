Für den guten Zweck: DFB-Team versteigert "Human Rights"-Trikots

Die von den deutschen Nationalspielern handbemalten "Menschenrechte"-Trikots werden versteigert. Das DFB-Team will mit seiner Aktion schließlich nicht nur darauf hinweisen, dass es unsere tägliche Aufgabe ist, für Menschenrechte einzutreten – und zwar immer und überall auf der Welt – sondern vor allem auch konkrete Hilfe leisten. So kommt der Erlös der Organisation "BAG Wohnungslosenhilfe e.V." zugute, welche sich die Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Armut in Deutschland zur Aufgabe gemacht hat, und für die sich die Nationalmannschaft mit ihrer Stiftung bereits in der Vergangenheit stark gemacht hat. Um im Team zu helfen – wie bereits im vergangenen Jahr, als die Nationalmannschaft unter anderem eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 2,5 Millionen Euro bereitstellte.

Das klare Statement der Nationalmannschaft fand weltweit Beachtung: Unmittelbar vor Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Island nahm das DFB-Team Aufstellung in vorher eigens von den Spielern bemalten Trikots. Auf jedem der schwarzen Shirts prangte ein weißer Buchstabe. Zusammen bildeten sie die Worte "HUMAN RIGHTS". Ein starkes Bekenntnis zu den 30 universell gültigen Menschenrechten, welchem in den folgenden Qualifikationsspielen weitere folgen sollten.

Und nun eine weitere starke Aktion: Die einzigartigen Trikots können ab Samstag, den 24. April, ab 15 Uhr ersteigert werden. Die Mannschaft möchte mit dem Erlös der Auktion das gemeinnützige Wirken der "BAG Wohnungslosenhilfe e.V." unterstützen. Ganz im Sinne des Artikels 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Vereinten Nationen (UN), der jedem Menschen das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard zuspricht.

Hier geht's zur Auktion.

[dfb]