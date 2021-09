Duell in Hamburg: Gegen Rumänien sollen drei Punkte in der WM-Qualifikation her

Für 15 Euro zum WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien

Die deutsche Nationalmannschaft hat Platz eins in der Qualifikationsgruppe J ergattert. Jetzt heißt es, den Vorsprung ins Ziel zu bringen und das WM-Ticket zu lösen. Den nächsten Schritt kann die DFB-Auswahl in der Partie gegen Rumänien am 8. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im Hamburger Volksparkstadion machen. Der Vorverkauf für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft läuft. Der Public Sale geht am Montag, 27. September, um 10 Uhr los.

Für Fan Club-Mitglieder gibt es wieder die 15-Euro-Tickets im Fan-Block, der sich in Hamburg in den Blöcken 23A bis 27A befindet. Eintrittskarten können im Online-Ticketshop als print@home-Tickets und über die kostenlose Fan Club-Hotline unter 00800 / 14 90 74 54 erworben werden.

Für das WM-Qualifikationsspiel in Hamburg gilt das Hygienekonzept des DFB, mit dem auch das UEFA-Return To Play Protokoll umgesetzt wird. Stadionbesucher*innen müssen geimpft, genesen oder getestet sein und entsprechend aktuelle Nachweise mit sich führen. Bitte beachten Sie die Fan-Infos, die zeitnah zum Spiel veröffentlicht werden sowie die Ticketinformationen für Hamburg, die bereits abgerufen werden können. Es gilt zunächst die Ländersperre, sodass nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland Tickets bestellen können.

Tickets werden personalisiert

Die Blöcke, für die es die 15 Euro-Tickets gibt, gehen zunächst in den exklusiven Vorverkauf für Fan Club-Mitglieder. Fan Club-Mitglieder können auch für Nicht-Mitglieder Tickets in diesen Blöcken mitbestellen, dann allerdings nicht zum Sparpreis, sondern zum regulären Preis in Höhe von 25 Euro.

Wichtig: Beim Kauf müssen die Fan Club-Mitglieder ihre Tickets über ihre Mitgliedsnummer personalisieren. Darüber werden sie nicht nur als Fan Club-Mitglied identifiziert, sondern erhalten auf diesem Weg nach dem Spiel auch ihre Bonuspunkte.

Bonussystem für Fan Club-Mitglieder

Zur Saison 2016/2017 hat der Fan Club ein Bonussystem eingeführt. Das heißt, Mitglieder sammeln beim Kauf von Tickets Punkte. Der Punktestatus wird bei der Verteilung von Karten herangezogen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigen sollte. So sollen die treuesten der treuen Fans belohnt werden. Das Konzept wurde gemeinsam mit den Fan-Vertretern erarbeitet. Informationen zum Bonussystem gibt es hier.

Selbstverständlich können Fan Club-Mitglieder auch Karten in jeder anderen Kategorie erwerben. Für das Länderspiel gegen Rumänien gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien, die zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt zwischen 18 und 60 Euro) kosten. 10 Euro kosten die limitierten Tickets für Kinder bis einschließlich sechs Jahren in allen Kategorien.

Für einzelne Fan Club-Mitglieder ist die Abgabe auf maximal vier Tickets limitiert. Gruppen-Leader erhalten aus organisatorischen Gründen maximal 50 Tickets je Gruppe.

[nb]