Fünfter bundesweiter DFB-Trainingsdialog

"Für alles gewappnet - Spielen auf mehreren Feldern": So lautet am 6. Mai das Motto des fünften DFB-Trainingsdialogs. Zeitgleich findet deutschlandweit an mehr als 350 DFB-Stützpunkten diese moderierte Trainingseinheit für Vereinstrainer*innen statt. Ziel des Events ist es, einen gemeinsamen Austausch über altersgerechtes Jugendtraining zu initiieren und hilfreiche Anregungen für den Trainingsalltag zu teilen.

Zahlreiche Trainer*innen haben mit den Stützpunktkoordinatoren die Köpfe zusammengesteckt und an den Übungen gefeilt. Herausgekommen sind zahlreiche Trainingsformen, die in der Praxis auf dem Platz demonstriert, als Videos aufbereitet und für jeden online zugänglich sein werden.

Sei dabei! Auch Kurzentschlossene können jederzeit noch teilnehmen! Zur Anmeldung geht's hier.