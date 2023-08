Fünf weitere DFB-Vertreter in UEFA-Gremien berufen

Generalsekretärin Heike Ullrich wurde vom Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als 4. Vizevorsitzende neu in die Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe berufen. Vizepräsident Ronny Zimmermann bekleidet in der Kommission für Entwicklung und technische Unterstützung als Neuberufener den Platz des 3. Vizevorsitzenden. Zudem wurde Vizepräsident Hermann Winkler neu in die Kommission für Junioren- und Amateurfußball gewählt. DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert ist derweil ins Komitee für Rechtsangelegenheiten, Patrick Wolf, Leiter für Institutionelle Beziehungen beim DFB, in die Kommission für Landesverbände berufen worden.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wurde derweil als stellvertretender Vorsitzender in die Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung ebenso bestätigt, wie Hans-Joachim Watzke, 1. Vizepräsident der DFL, als stellvertretenden Vorsitzender in der Kommission für den Status und Transfer von Spielern sowie für Spieler- und Spielvermittler. Auch Silke Raml behielt ihre Stellung als 3. Vizevorsitzende in der Kommission für Frauenfußball, Prof. Dr. Tim Meyer leitet als Vorsitzender weiterhin die Medizinische Kommission. Vizepräsident Peter Frymuth bleibt derweil Mitglied der HatTrick-Kommission. Vizepräsidentin Celia Sasic wurde in die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer, eines der UEFA-Rechtspflegeorgane berufen. Die Amtszeiten laufen bis 30. Juni 2027.

Die Berufungen in der Übersicht

Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung Bernd Neuendorf Stellv. Vorsitzender Kommission für den Status und Transfer von Spielern sowie für Spieler- und Spielvermittler Hans-Joachim Watzke Stellv. Vorsitzender Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe Heike Ullrich 4. Vizevorsitzende Kommission für Jugend- und Amateurfußball Hermann Winkler Mitglied Kommission für Frauenfußball Silke Raml 3. Vizevorsitzende HatTrick-Kommission Peter Frymuth Mitglied Kommission für Entwicklung und technische Unterstützung Ronny Zimmermann 3. Vizevorsitzender Klublizenzierungskommission Axel Hellmann Mitglied Kommission für Stadien und Sicherheit Hendrik Grosse-Lefert Mitglied Medizinische Kommission Prof. Dr. Tim Meyer Vorsitzender Kommission für Rechtsfragen Ralph-Uwe Schaffert Mitglied Beratungskommission für Marketingfragen Dr. Holger Blask Mitglied Kommission für Landesverbände Patrick Wolf Mitglied Fußballkommission Joti Chatzialexiou Mitglied Ausschuss für Stadionbau und -management Michael Kirchner Mitglied Ausschuss für Stadionbau und -management Dr. Christian Hockenjos Mitglied Ausschuss für Breitenfußball Willi Hink Mitglied Jira-Ausschuss Daniel Niedzkowski Mitglied Ausschuss für Schiedsrichterentwicklung Lutz Michael Fröhlich Mitglied Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer Celia Sasic Mitglied Berufungssenat Dr. Bastian Haslinger Mitglied Ethik- und Disziplinarinspektoren Christoph Kern Mitglied

[sid/dfb]