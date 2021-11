Fünf Wechsel beim Spiel gegen San Marino

Im Vergleich zum ernüchternden 0:4 gegen Polen am Freitag nimmt U 21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo für das EM-Qualifikationsspiel gegen San Marino heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gleich fünf Änderungen in der Startaufstellung vor. Für Torhüter Luca Philipp, Lars Lukas Mai, Luca Netz, Jan Thielmann und den gesperrten Jean-Manuel Mbom rücken Nico Mantl, Noah Katterbach, Armel Bella Kotchap, Finn Ole Becker und Jamie Leweling von Beginn an ins Team.

Die deutsche Aufstellung: Mantl - Katterbach, Bella Kotchap, Keitel, Stiller, Burkardt (K), Becker, Thiaw, Leweling, Shuranov, Schade.

[dfb]