Fünf Neue in der Startelf gegen Niederlande

Mit fünf Neuen gegen die "Oranje Leeuwinnen": Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verändert ihre Startelf gegen die Niederlande heute (ab 18.30 Uhr, live bei Eurosport) im Vergleich zum 2:0 gegen Belgien auf fünf Positionen. Sophia Kleinherne, Lena Oberdorf, Laura Freigang, Sara Doorsoun und Alexandra Popp beginnen beim zweiten Spiel des Miniturniers "Three Nations. One Goal".

Für Kapitänin Popp ist es der erste Startelfeinsatz seit dem 19. September 2020 beim 3:0 gegen Irland in der abgeschlossenen EM-Qualifikation. Die 29 Jahre alte Allrounderin laborierte in der Folge an einer Kapselverletzung im Fuß und fiel lange aus.

Die deutsche Startelf: Frohms - Kleinherne, Oberdorf, Huth, Marozsan, Popp (K), Däbritz, Freigang, Bühl, Doorsoun, Lattwein.