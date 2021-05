Fünf Fans treffen einen Nationalspieler

Am kommenden Freitag, 28. Mai, beginnt das EM-Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft in Seefeld. Am Montag, 31. Mai, kannst du bereits exklusive Informationen darüber erhalten, wie die Vorbereitung auf die EURO 2020 läuft. In einem digitalen Kabinengespräch dürfen fünf Fans einen Nationalspieler mit Fragen löchern. Mach mit und bewirb dich jetzt um einen der Plätze für das Kabinengespräch!

Bei dem Call ist das Setting bewusst klein gehalten worden, damit jede*r Teilnehmer*in ausreichend Gelegenheit hat, um seine/ihre Fragen los zu werden. Nutzt die Chance und lernt einen Spieler des EM-Kaders kennen. Das Kabinengespräch beginnt am 31. Mai um 12.30 Uhr*. Nehmt euch Zeit für die Dauer von maximal einer Halbzeit.

Unter allen Teilnehmer*innen werden die fünf Plätze ausgelost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Mai, um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden im Anschluss informiert.

*aufgrund von Programmänderungen bei der Nationalmannschaft sind kurzfristige zeitliche Verschiebungen möglich.

