Füllkrug: "Für uns als Team war das ein schöner Moment"

Durchatmen in Frankfurt: In der Nachspielzeit rettete die Nationalmannschaft im Gruppenfinale gegen die Schweiz das Remis zum Gruppensieg. Die Protagonisten haben sich zum Spiel geäußert.

Julian Nagelsmann: Wir haben das Stadion mit dem Ausgleich aufgeweckt. Die Schweiz war unangenehm zu bespielen, sie waren sehr aggressiv. Wir haben eigentlich über weite Strecken gut verteidigt und nach dem 0:1 viel probiert, viel riskiert und am Ende verdient den Punkt geholt.

Toni Kroos: Wir sind glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir haben gezeigt, dass wir bis zum Ende an uns glauben. Ich glaube nicht, dass der Rückstand zu dem Zeitpunkt verdient war. Wir waren 90 Minuten auf dem Gaspedal und haben uns am Ende belohnt.

İlkay Gündoğan: Am Ende hätte es nicht besser laufen können, dass wir so spät den Ausgleich erzielen. Es war ein sehr unangenehmes Spiel für uns, die Schweizer sind ein Team, dass man nicht unterschätzen darf. Es zeigt, dass es nicht leichter wird. Es ging darum, entgegenzuhalten. Wir haben viele einfache Fehler gemacht, haben am Ende ein bisschen die Geduld verloren. Ich glaube, dass man solche Spiele in einem Turnier braucht.

Niclas Füllkrug: Heute haben alle Joker gut funktioniert, die Flanke kommt perfekt. Für uns als Team war das ein schöner Moment, das kann für uns entscheidend sein. Wenn man Europameister werden will, muss man auch gute Mannschaften schlagen. Wir waren dominant, aber hatten Probleme, uns Torchancen herauszuspielen.

Yann Sommer (Keeper Schweiz): Es ist natürlich ärgerlich, so spät das Tor zu kassieren. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und sehr viel Mut gehabt. Mit dem 1:1 können aber beide Seiten gut leben.

[dfb]