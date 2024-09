Füllkrug: "Es entwickelt sich derzeit eine neue Hierarchie"

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das erste Länderspiel nach der Heim-EM vor, am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) geht es zum Auftakt der UEFA Nations League in Düsseldorf gegen Ungarn. Angreifer Niclas Füllkrug (31) von West Ham United spricht über den Umbruch im DFB-Team, seine neue Rolle und sein neues Leben in England.

Niclas Füllkrug über...