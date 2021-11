FSV Frankfurt und 1860 München legen vor

Auch während der Länderspielpause ruht der Ball in der B-Junioren-Bundesliga nicht komplett. Die U 17-Teams des FSV Frankfurt und des TSV 1860 München bestreiten am heutigen Samstag (ab 11 Uhr) das erste Duell des 11. Spieltages in der Staffel Süd/Südwest. Beide Teams kämpfen um den Klassenverbleib, rangieren aktuell knapp über dem Strich. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Zehn Spiele, elf Punkte: Das ist die bisherige Ausbeute des FSV Frankfurt. Damit liegen die Hessen auf Rang zwölf, einen Zähler vor der Gefahrenzone. Allerdings hat die Konkurrenz teilweise noch weniger Spiele auf dem Konto. Der dritte Saisonsieg des FSV liegt drei Begegnungen zurück. Aus den Heimspielen gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:2) und den 1. FC Kaiserslautern (0:0) sowie der Partie beim 1. FC Heidenheim (1:3) holten die Frankfurter zuletzt einen Zähler. Eine der Mannschaften mit noch weniger absolvierten Begegnungen ist der TSV 1860 München. Nach sieben absolvierten Spielen stehen zehn Zähler zu Buche. Die um vier Treffer bessere Tordifferenz trennt die "Löwen" vom ersten Abstiegsplatz (Stuttgarter Kickers, acht Spiele). Mit Erfolgen in den drei noch ausstehenden Begegnungen könnten die Münchner theoretisch mit dem Tabellenvierten SC Freiburg gleichziehen.

Die Trainer: Bei den B-Junioren des FSV Frankfurt steht seit Sommer 2020 mit Baldo Di Gregorio ein Ex-Profi an der Seitenlinie. Während seiner aktiven Karriere war der heute 37-Jährige in 70 Zweitliga-Begegnungen für Rot Weiss Ahlen und Arminia Bielefeld am Ball. Ausgebildet wurde der gebürtige Offenbacher in seiner Heimatstadt bei den Kickers, aber auch bei Eintracht Frankfurt. Den Wechsel zur Seitenlinie vollzog Di Gregorio als Spielertrainer bei Germania Schwanheim. Über die SpVgg Oberrad und die SG Bornheim Grün-Weiss sowie einem halben Jahr als Co-Trainer beim FC Bayern Alzenau landete er schließlich bei der U 17 des FSV Frankfurt. Dort folgte er auf Aufstiegstrainer Tim Görner, der zur U 19 aufrückte. Beim TSV 1860 München wechselte im zurückliegenden Sommer die Verantwortung. Während Jonas Schittenhelm, der die U 17 im Sommer 2020 zum Aufstieg in die Bundesliga geführt hatte, jetzt die U 19 betreut, wechselte Felix Hirschnagl von der U 15 der "Löwen" zur U 17. Der gebürtige Münchner war 2007 im Rahmen eines Fußballcamps erstmals als Trainer tätig. Die erste Station des 37-Jährigen im Leistungsbereich war ab 2015 die U 11 des FC Augsburg. Beim FCA ging es über die U 12 nach oben. Nach zwei Jahren bei der U 13 folgte 2019 schließlich der Wechsel zum TSV 1860 München.

Die Bilanz: Der FSV Frankfurt bestreitet seine vierte Saison in der B-Junioren-Bundesliga seit ihrer Einführung im Jahr 2007. Dabei war jedes Mal - mit Ausnahme der zurückliegenden Spielzeit, die schon vor dem geplanten Duell der beiden Teams abgebrochen wurde - der TSV 1860 München ein Konkurrent. Nach vier Vergleichen warten die Hessen gegen die "Löwen" noch auf das erste Erfolgserlebnis. Alle Partien gingen bei einer Tordifferenz von 5:16 verloren. Das bislang jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2014 endete aus FSV-Sicht 1:4. Mustafa Duman (jetzt: Türkspor Augsburg), Martin Gambos (Zlate Moravce/Slowakei), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und der aktuelle Nationalspieler Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) waren für die Münchner als Torschützen erfolgreich. Aron Loui Jahn (Ahrensburger TSV) hatte für die Frankfurter zwischenzeitlich ausgeglichen.

Die Stimmen: "Wir sind - verglichen mit den anderen Vereinen - nur ein kleiner Fleck auf der Landkarte der Junioren-Bundesligen", gibt sich FSV Frankfurts Trainer Baldo Di Gregorio im Gespräch mit DFB.de bescheiden. "Daher können wir mit unserer bisherigen Ausbeute durchaus zufrieden sein. Jetzt wollen wir mit unserer Gemeinschaft und unserem Teamgeist auch den TSV 1860 München ärgern. Bei ihrer Qualität im Kader werden sich die "Löwen" schon bald aus der unteren Zone befreien können. Dennoch werden wir uns nicht verstecken. Wir wollen agieren und nicht reagieren." Bei Felix Hirschnagl, U 17-Trainer des TSV 1860 München, und seiner Mannschaft herrscht große Vorfreude auf die Partie. "Nach unserer Corona-Zwangspause sind wir umso glücklicher, jetzt wieder auf dem Platz stehen zu können", so der 37-Jährige gegenüber DFB.de. "Wir wollen schnell wieder in unseren Rhythmus finden. Mit dem FSV Frankfurt wartet uns ein Gegner, der stark im Umschaltspiel ist. Es wird eine Herausforderung, uns aus dem frühen Pressing zu befreien."

Die personelle Situation: Für das Duell mit den "Löwen" sind beim FSV Frankfurt Marvin Stühler (Bänderriss) und Yunus Emre Karakaya (Außenbandriss) noch keine Option. Dafür könnte Maxim Emmerling (krank) zurückkehren. Beim TSV 1860 München fällt Kapitän Maxim Zentrich mit muskulären Problemen aus.

