FSA sucht Verbandssportlehrer (m/w/d)

Der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt e.V. (FSA) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 775 Vereinen und mehr als 93.000 Mitgliedern sind wir der mitgliedsstärkste Sportfachverband in Sachsen-Anhalt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der FSA eine(n) hauptamtlich tätige(n)

Verbandssportlehrer*in (m/w/d)

in der Abteilung "Talentförderung/Qualifizierung". Die Stelle ist in Vollzeit (40 Stunden/Woche) zu besetzen und auf Dauer angelegt. Die Probezeit beträgt sechs Monate. Der Arbeitsort ist die FSA-Geschäftsstelle in Magdeburg. Ein erweitertes Führungszeugnis ist vor der Vertragsunterzeichnung vorzulegen.

Ihre Aufgaben:

Zuständigkeit für alle relevanten Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der C-Lizenz-Ausbildung inkl.

Konzeption und stetiger Weiterentwicklung



Planung, Organisation und Durchführung



Referententätigkeit



Koordination und Betreuung der entsprechenden Referententeams

Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Referenten der C-Lizenz Ausbildung

Mitarbeit im FSA-Qualifizierungsausschuss

Sichtung, Zusammenstellung, Training und Betreuung von Landesauswahlmannschaften in der Funktion als Trainer*in

Ihr Profil:

ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Sportwissenschaften, Erwachsenbildung oder ein vergleichbares Studium

mind. B+ Lizenz/DFB-Elite-Jugend des DFB und einschlägige Erfahrung als Ausbilder*in und/oder Trainer*in

kooperatives, zielorientiertes und konzeptionelles Arbeiten sowie ein sehr gutes Aufgaben- und Zeitmanagement

sicherer Umgang mit MS-Office (Word/Excel/PowerPoint/Outlook/Teams) sowie mit modernen Kommunikationsmitteln (u.a. Erfahrungen im Umgang mit Videotechnik, Lehrprogrammen)

Kenntnisse und Erfahrungen in einer Sportorganisation (Vereins- und Verbandsarbeit) wären wünschenswert

Kenntnisse der Qualifizierungsstrukturen im DFB

Kommunikationsfähigkeit und Vermittlungskompetenz, freundlicher und verbindlicher Umgang mit Menschen

Eigeninitiative, Flexibilität und Einsatzbereitschaft auch am Abend und Wochenende

Führerschein Klasse B

Das bieten wir:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten.

Der FSA begrüßt Bewerbungen von allen Interessent*innen, unabhängig von deren kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 04.07.2022 ausschließlich digital an die Geschäftsstelle des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (bewerbung@fsa-online.de) mit dem Betreff: "Verbandssportlehrer*in (m/w/d)" (Beachten Sie bitte die max. Größe von 6 MB).

Für Rückfragen steht Ihnen der FSA-Vizepräsident, Herr Sören Osterland, unter der Telefonnummer +49 (0)175 1911911 zur Verfügung.

Bitte beachten: Die im Zuge der Bewerbung aufgenommenen persönlichen Daten werden beim FSA gespeichert, genutzt und nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens gelöscht.

