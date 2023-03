FSA sucht Mitarbeiter*in (m/w/d) Gesellschaftliche Verantwortung

Der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt e.V. (FSA) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit knapp 720 Vereinen und mehr als 93.000 Mitgliedern sind wir der mitgliedsstärkste Sportfachverband in Sachsen-Anhalt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der FSA eine im Bereich "Gesellschaftliche Verantwortung" erfahrene Persönlichkeit als

Mitarbeiter*in (m/w/d)

in unserer Geschäftsstelle in Magdeburg. Die Stelle ist in Vollzeit (40 Stunden/Woche) zu besetzen und auf Dauer angelegt, zunächst aber auf zwei Jahre befristet.

Diese Aufgaben warten insbesondere auf Sie:

• Bearbeitung, Steuerung und Weiterentwicklung der Initiativen in den Themenfeldern vom Bereich "Gesellschaftliche Verantwortung" – insbesondere zur Integration, Inklusion, Diversity, Gewaltprävention, Sucht- und Gesundheitsprävention, Kinder- und Jugendschutz

• Initiierung, Umsetzung, Begleitung und Auswertung praxisnaher und praktikabler Maßnahmen und Projekte

• Beratung und Unterstützung der Vereine beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Themen im Bereich "Gesellschaftliche Verantwortung" - in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen des DFB, des LSB Sachsen-Anhalts, der DFB-Stiftungen sowie von weiteren Institutionen im Bereich "Gesellschaftliche Verantwortung

• Koordination und Organisation kreisübergreifender bzw. vereinsindividueller Serviceangebote des FSA und der Dachverbände

• Unterstützung bei der Organisation, Durchführung und Dokumentation von Veranstaltungen und Projekten der Kreisverbände

• Regelmäßige Planung, Teilnahme, Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops innerhalb des Themenfeldes.

• Netzwerkbildung und enge Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen/Trägern.

• Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit den zuständigen Personen im FSA

• Unterstützung bei der Erstellung von Publikationen

• Unterstützung in der Arbeit mit den ehrenamtlichen Gremien

Das sollten Sie mitbringen:

• abgeschlossenes Studium im Bereich Sozial-, Erziehungs- oder Rehabilitationswissenschaften

• Besonders feinfühliger Umgang mit Menschen mit Handicap und dem Thema Inklusion.

• vorzugsweise Erfahrungen im Themenfeld "Soziales & Gesellschaftliches Engagement".

• kreative Herangehensweise, Stilsicherheit und Sprachgewandtheit.

• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office (v.a. Word, Excel, Outlook) und gute Fähigkeiten im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken.

• hohe Fußballaffinität, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung.

• Fähigkeit zum strukturierten und akribischen Arbeiten.

• idealerweise sind Sie in Besitz eines PKW-Führerscheins.

Das bieten wir:

Wir bieten Ihnen eine attraktive und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem sportbegeisterten und kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie unseren Vorstellungen entsprechen, freuen wir uns auf Sie. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 23. April 2023 ausschließlich digital an die Geschäftsstelle des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt e.V. (bewerbung@fsa-online.de) mit dem Betreff: "Mitarbeiter*in Gesellschaftliche Verantwortung" (Beachten Sie bitte die max. Größe von 6 MB).

Für Rückfragen steht Ihnen der FSA-Vizepräsident Gesellschaftliche Verantwortung, Herr Lothar Bornkessel, unter der Telefonnummer 0176 10233944 zur Verfügung.

Die im Zuge der Bewerbung aufgenommenen persönlichen Daten werden beim FSA gespeichert und nach Ablauf von vier Wochen nach der Bewerbungsfrist gelöscht.

