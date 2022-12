FSA sucht Justiziar/Geschäftsführer (m/w/d)

Der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt e.V. (FSA) ist einer von 21 Landesverbänden im Deutschen Fußball-Bund (DFB). Mit ca. 91.000 Mitgliedern ist der FSA der mitgliedsstärkste Landessportfachverband in Sachsen-Anhalt. Wir nehmen als Dienstleister für die rund 720 Vereine übergeordnete und zentrale Aufgaben wahr. Insgesamt sorgen beim FSA 18 hauptamtliche und 200 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür, dass in Sachsen-Anhalt der Ball rollt und die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt werden.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der FSA

eine(n) hauptamtlich tätige(n), auf Teilzeit beschäftigten Justiziar/Geschäftsführer (m/w/d).

Ihre Aufgaben:

• Beratung des Vorstandes in allen juristischen Angelegenheiten

• juristische Vertretung des FSA in sportgerichtlichen Verfahren

• Gestaltung und Prüfung vertraglicher Angelegenheiten mit externen Partnern und Sponsoren des FSA

• Regelung von Personalangelegenheiten der Geschäftsstelle des FSA, insbesondere betreffend die Arbeits- und Dienstverhältnisse sowie auch den Abschluss von Honorarverträgen mit sonstigen Personen/Unternehmen

• Gestaltung und Weiterentwicklung der Satzung und der Ordnungen des FSA in Abstimmung mit DFB und NOFV

• Bearbeitung von Anfragen an den Präsidenten/die Vizepräsidenten in deren Einvernehmen

• Steuerung, Qualifizierung und Weiterentwicklung der Sportgerichtsbarkeit des FSA in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Vizepräsidenten Recht

• Beratung und Begleitung der Kreis- und Stadtfachverbände Fußball (u.a. Beantwortung von Anfragen der Präsidenten der KFV/SFV)

• Begleitung und Auswertung praxisnaher Maßnahmen, Veranstaltungen und Projekte zu gesellschafts- und sozialpolitischen Themen wie z.B. "Gewaltprävention, Radikalismus, Integration, Gleichstellung, Kinder- und Jugendschutz"

• Kooperation mit der Ethikkommission des FSA

• Konzipierung und Umsetzung von Service- und Schulungsangeboten im Bereich "Recht/Sportgerichtsbarkeit"

• Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen von (Sport)Organisationen, Gremien und Netzwerken, insbesondere im Bereich "Recht-Sportgerichtsbarkeit"

• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten des FSA

Ihr Profil:

• Abschluss 1. und 2. Staatsexamen im Bereich Rechtswissenschaften

• praktische Berufserfahrung als Jurist

• praktische Erfahrungen im Bereich Mitarbeiterführung und -entwicklung

• Erfahrungen im Themenfeld "Soziales & Gesellschaftliches Engagement"

• kreative und nachhaltige Arbeitsweise, Stilsicherheit und Sprachgewandtheit

• gute Kenntnisse im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken

• hohe Fußballaffinität

• Teamfähigkeit, kommunikative und positive Ausstrahlung

• hohe Motivation, strukturierte und akribische Arbeitsweise

• sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift

• sehr gute Präsentationsmöglichkeiten

• Führerschein (Klasse B)

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Stelle "Justiziar/Geschäftsführer*in (m/w/d)" und Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 15. Januar 2023 an r.cunaeus@fsa-online.de.

