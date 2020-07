Frymuth: "Es war ein gutes Ergebnis!"

Die Saison 2019/2020 in der 3. Liga ist zu Ende. Nach 38 Spieltagen zieht Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, im Gespräch mit MagentaSport Bilanz - und blickt bereits auf die kommende Spielzeit voraus.

Peter Frymuth über…

…die Kritik, der DFB habe den Restart durchgedrückt: Ich danke allen, die sich ausdrücklich für den Spielbetrieb ausgesprochen haben. Es ist leider in der Diskussion im Nachgang immer wieder der Eindruck vermittelt worden, als wenn der DFB als Institution, weil er genau gerade Lust hatte und eher dafür war, das getan hat. Das war das einzige, was mich zwischendurch immer so ein bisschen betrübt hat.

…die Beteiligten am Restart: Alle, die für die 3. Liga Verantwortung haben im Hause des DFB, haben letztlich die Aufgabe gehabt, alles dafür zu tun, dass der Spielbetrieb sportlich zu Ende geht.

…seine Saisonbilanz als DFB-Vizepräsident: Wir alle haben es gemeinsam geschafft, ein sportliches Ende der Saison herbeizuführen. Es war ein gutes Ergebnis! In der heutigen Zeit von Erfolg zu sprechen, ist relativ.

…die Rückkehr der Fans in die Stadien: "Da waren viele Spiele dabei, die ein volles Haus verdient hätten." Der DFB erarbeite nun Vorschläge wie die Rückkehr der Fans in den Stadien aussehen könne: "Genau das werden wir in den nächsten ein bis zwei Wochen mit den Vereinen besprechen!" Bei dem Thema stecke "Dynamik im positiven wie leider auch im negativen." Die Konzepte müssten auf sehr unterschiedliche Gegebenheiten anwendbar sein. "Es ist immer einfacher für einen Verein, in einem fünfzigtausend Mann Stadion eine Variante aufzuzeigen wie in einem Stadion, das vielleicht für zehn-, elf- oder zwölftausend Zuschauer ausgelegt ist."

…einen eventuellen Saisonstart im September, zeitgleich mit Bundesliga und 2. Bundesliga: Das wäre sicher eine Möglichkeit, die in unseren Überlegungen eine Rolle spielt!