Früchtl reist ab, Urbig nachnominiert

Christian Früchtl (Austria Wien) ist angeschlagen von der U 21-Nationalmannschaft abgereist. Für ihn wurde U 20-Torhüter Jonas Urbig (SSV Jahn Regensburg) nachnominiert.

Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in der Frankfurter PSD Bank Arena auf Japan. Tickets für die Partie gibt es im DFB-Ticketportal. Am kommenden Dienstag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) heißt der nächste Gegner in der Vorbereitung auf die U 21-EURO im Sommer (21. Juni bis 8. Juli) in Sibiu EM-Co-Gastgeber Rumänien.