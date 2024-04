Frohms: "Wir wollen direkt da sein"

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen die ersten Partien in der EM-Qualifikation an. Am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) trifft die Mannschaft von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch in Linz auf Österreich, ehe am kommenden Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) im ersten Heimspiel des Jahres im Aachener Tivoli das Duell mit Island folgt. Vor den beiden Spielen sprechen Torhüterin Merle Frohms und Rückkehrerin Melissa Kössler über die kommenden Aufgaben. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen.

Merle Frohms über...

... ihr mögliches 50. Länderspiel: Es ist eine besondere Zahl, 50 Länderspiele, da kann man stolz drauf sein. Ich habe mein erstes Spiel unter Horst Hrubesch gemacht, jetzt auch Länderspiel Nummer 50, das wäre eine rundum gelungene Geschichte.

... den Gegner Österreich: Es ist ein Gegner, den wir gut kennen, viele Spielerinnen sind in der Bundesliga aktiv. Wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt. Es erwartet uns ein Spiel auf Augenhöhe, der Gegner will gut dastehen in der Nations League. Man kann es vergleichen mit dem Spiel gegen Österreich bei der Europameisterschaft 2022. Wir wollen direkt da sein, in den Zweikämpfen präsent sein und signalisieren, dass es eine wichtige Partie in der EM-Qualifikation und im Vorlauf auf Olympia ist. Ich erwarte von unserer Mannschaft, dass man das direkt in diesem Spiel sieht.

... die Verletztensituation: In erster Linie ist es eine Chance für junge Spielerinnen in die Aufgaben hineinzuwachsen und präsenter auf und neben dem Platz zu sein. Verschiedene Rollen können so neu definiert werden. Natürlich fehlen Spielerinnen, aber ich sehe nicht das Problem, dass wir keine Führungspielerinnen haben. Ich habe großes Vertrauen in das Team und das die ein oder andere Spielerin über sich hinaus wachsen wird.

... das Kapitänsamt: Unabhängig von der Binde will ich meine Mannschaft auf und neben dem Platz vorantreiben. Das ist an keine Kapitänsbinde gebunden.

... die Stimmung in der Mannschaft: Die Stimmung ist super. Die Spielerinnen freuen sich in der Nationalmannschaft zusammenzukommen, man hat ein bisschen Urlaub vom Ligaalltag durch die anderen Eindrücke und neuen Input. Eine Umbruchsstimmung ist es nicht, wir kennen alle Spielerinnen, es sind ein paar Neue dabei, die aber davor aus verschiedenen Gründen mal ausgesetzt haben. Es ist schön, alte Gesichter wiederzusehen.

... die Trainingsbedingungen in Österreich: Es ist sehr idyllisch, sehr grün. Wir haben es nicht weit zum Trainingsplatz, das ist sehr angenehm. Es ist hier so, wie man sich Österreich vorstellt: in der Ferne sieht man die Berge, rundherum ist grüne Wiese.

... die Atmosphäre in Linz: Wir hoffen auf viele Zuschauer, eine gute Stimmung und einige deutsche Fans, die den Weg ins Nachbarland auf sich nehmen.

Melissa Kössler über...

... ihre Rückkehr in die Nationalmannschaft: Es ist sehr schön und kam für mich auch etwas überraschend, wieder dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich mich zeigen und in Zukunft wieder fest dabei sein kann.

... über das Wiedersehen mit den Nationalspielerinnen: Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Man kann schon sagen, dass die harte Arbeit belohnt wurde. Ich will mich empfehlen für Olympia und muss schauen, was am Ende dabei rumkommt.

... das Ziel für die nächsten Spiele: Wir wollen alle kommenden Spiele gewinnen, das gilt bis Olympia - und dann erst recht. Dort wollen wir auch jedes Spiel gewinnen und möglichst mit einer Medaille nach Hause kommen, das hat auch Horst Hrubesch so kommuniziert.

[dfb]