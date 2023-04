Frohms reist von Frauen-Nationalmannschaft ab

Aufgrund von anhaltenden unteren Rückenbeschwerden ist Torhüterin Merle Frohms in Abstimmung mit dem VfL Wolfsburg heute Morgen von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abgereist. Nach ersten Untersuchungen begibt sie sich nun in Wolfsburg in weitere Behandlung. Damit kommt Frohms als Vorsichtsmaßnahme beim heutigen Länderspiel (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg gegen Brasilien nicht zum Einsatz.