Frohms ist "Spielerin des Schweden-Spiels"

Es ging kein Weg an ihr vorbei - weder für die Schwedinnen noch für die Fans. Merle Frohms war beim 0:0 im Härtetest gegen die Skandinavierinnen in Duisburg der Fels in der Brandung, ein sicherer Rückhalt für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Mehrmals parierte die 28-Jährige stark, hielt so die Null für das DFB-Team zum Auftakt ins WM-Jahr fest.

Die Fans haben die Leistung der Wolfsburgerin honoriert und sie zur Spielerin des Spiels gewählt. Stolze 68,8 Prozent der Stimmen entfielen auf Frohms. Damit landete sie weit vor Defensivspielerin Kathrin Hendrich, die auf 9,8 Prozent kam, und der drittplatzierten Jubilarin Alexandra Popp mit 5,2 Prozent.

