Fritz-Walter-Medaille gibt's 2022 doppelt

Herbstzeit, Fritz-Walter-Medaillen-Zeit: Normalerweise schon, aber nicht im Jahr 2021: Aufgrund des Corona-bedingten weitgehenden Ausfalls von Maßnahmen der U-Mannschaften in der Saison 2020/2021 hat die Sportliche Leitung gemeinsam mit den zuständigen DFB-Vizepräsident*innen beschlossen, in diesem Jahr keine Fritz-Walter-Medaillen zu verleihen. Damit die betroffenen Jahrgänge dennoch eine angemessene Würdigung erhalten, wird 2022 eine doppelte Verleihung stattfinden.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Sicherlich haben in den vergangenen Monaten einige Spieler*innen gezeigt, dass sie zum engsten Kandidat*innenkreis für die Fritz-Walter-Medaillen gehören, weil sie sowohl in ihren Vereinen als auch im Rahmen der Länderspiele tolle Leistungen erbracht und überzeugt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie und dem in der vergangenen Saison vielerorts eingestellten Spielbetrieb konnten die betroffenen Jahrgänge nicht in Gänze bewertet werden. Daher haben wir uns dafür entschieden, im kommenden Jahr eine doppelte Medaillenverleihung durchzuführen."

Sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren werden 2022 somit jeweils zwei Fritz-Walter-Goldmedaillen an Spieler*innen der Jahrgänge 2002 und 2003 verliehen. Silber- und Bronzemedaillen erhalten Spieler*innen der Jahrgänge 2004 und 2005.