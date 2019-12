Fritz Keller im Fan-Club-Zelt - Teresa Enke wird Mitglied

Mit einer überzeugenden Leistung auf dem Platz und ein wenig Unterstützung der Niederlande kann unsere Nationalmannschaft beim Heimspiel gegen Belarus am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im Fan Club-Radio und bei RTL) die Qualifikation für die EURO 2020 perfekt machen. Damit auch neben dem Platz alles rund läuft, hat der Fan Club Nationalmannschaft für die Anhänger in Mönchengladbach rund um den Borussia-Park einiges vorbereitet.

Unter anderem wird DFB-Präsident Fritz Keller im Fan-Club-Zelt zum 100. prominenten Mitglied ernannt - ein Meilenstein für den Club Nationalmannschaft. Ab 19.15 Uhr wird der 62-Jährige im Zelt erwartet, das in Mönchengladbach an der Nordseite des Borussia-Parks positioniert ist und bereits ab 17.45 Uhr für alle Fan Club-Mitglieder öffnet.

Teresa Enke wird prominentes Mitglied

Zuvor dürfen wir Robert Enkes Witwe Teresa als prominentes Mitglied in unseren Reihen willkommen heißen. Ab 18.45 Uhr wird sie uns im Zelt besuchen, um über die Robert-Enke-Stiftung zu reden, mit der sie seit dem Tod ihres Mannes für die Sensibilisierung der Volkskrankheit Depression kämpft und auf vorhandene Hilfsangebote hinweist. In Gedenken an den ehemaligen Nationaltorwart wird vor dem Länderspiel eine Schweigeminute durchgeführt.

Gegenüber des Fan Club-Zelts wird ein Pavillon aufgebaut. Ab 17.45 Uhr können sich dort alle Fans mit schwarz-rot-goldenen Give-Aways eindecken. Als Highlight wird um 19 Uhr ein brandneues Heimtrikot unserer Nationalmannschaft verlost. Maskottchen Paule schaut ebenfalls vorbei und nimmt sich Zeit für Selfies. Außerdem steht das Fan Club-Team für sämtliche Fragen und Anliegen vor Ort zur Verfügung.

Yetis heizen ein

Um für ordentlich Stimmung zu sorgen, hat sich die Partyband "Yetis" für Mönchengladbach angekündigt. Die Musiker vom Bodensee werden rund um den Borussia-Park ihre Hits performen und die Fans vor dem Länderspiel gegen Belarus so richtig einheizen.

Die beliebten Spieltags-Pins werden auch in Mönchengladbach wieder im Fan Club-Zelt angeboten. Sammlerfreunde können die Souvenirs für eine Spende ab einem Euro erwerben. Die gesammelte Summe kommt dieses Mal der ortsansässigen Tafel zugute. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tafel ist mit Infomaterial vor Ort und hat für jegliche Fragen ein offenes Ohr.

Auch in der Coca-Cola-Gaming-Ecke kann sich wieder ausgetobt werden. Ob zu viert am Tischkicker oder One-on-One auf der Playstation: Hier sind umkämpfte Matches mit Freunden garantiert. Unser Gründungspartner Coca-Cola sponsert auch in Mönchengladbach allen Gästen im Zelt zahlreiche Freigetränke so lange der Vorrat reicht. Um 0 Uhr schließt das Fan-Club-Zelt.

[jh]