"Freuen uns sehr": DFB-Frauen lösen vorzeitig EM-Ticket

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat vorzeitig das Ticket für die EURO 2022 in England gelöst. Durch das 1:0 (1:0) der Ukraine gegen den Tabellenzweiten Irland kann das DFB-Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trotz noch zwei ausstehender Partien nicht mehr von Platz eins der EM-Qualifikationsgruppe 9 verdrängt werden.

Die Bundestrainerin sagt: "Wir freuen uns sehr über die vorzeitige EM-Qualifikation. Es bleibt dennoch unser Ziel, auch noch die letzten beiden Spiele in diesem Wettbewerb gegen Griechenland und Irland zu gewinnen. Wir wollen die EM-Qualifikation ohne Punktverlust zu Ende führen."

DFB-Frauen dominant: Sechs Spiele, 18 Punkte, 37:0 Tore

Die DFB-Frauen sind bislang makellos durch ihre Gruppe gekommen. 18 Punkte und 37:0 Tore bei sechs absolvierten Begegnungen zeugen von absoluter Dominanz des deutschen Teams. Nun steht die EM-Quali bereits vor den Spielen gegen Griechenland (27. November, ab 16 Uhr) in Ingolstadt und in Irland (1. Dezember) fest. Nur die neun Gruppensieger sowie die drei besten Zweiten qualifizieren sich direkt, die restlichen Zweiten spielen in Play-offs um drei weitere EM-Tickets.

Derzeit bereiten sich Dzsenifer Marozsan und Co. in Wiesbaden auf den Klassiker am Dienstag (ab 16 Uhr, live in der ARD) gegen EM-Gastgeber England vor. Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobene Europameisterschaft findet vom 6. bis 31. Juli 2022 statt. Titelverteidiger sind die Niederlande, Deutschland holte bislang achtmal den Titel und ist damit Rekordeuropameister.

