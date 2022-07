Freigetränke und Fahnen vorm Viertelfinale

Nachdem unsere DFB-Frauen ohne Punktverlust und Gegentor ins EM-Viertelfinale eingezogen sind, wartet in der Runde der letzten Acht am 21. Juli unsere Nachbarn aus Österreich. Wie bereits bei den Gruppenspielen gegen Dänemark und Spanien findet die Partie um 20 Uhr Ortszeit im Brentford Community Stadium statt.

Am Spieltag wird unser Fan-Club-Bus ab 16.30 Uhr Ortszeit am Pub "The Gunnersbury" nahe der gleichnamigen Metrostation stehen. Dort können sich die Fans gemeinsam auf das Spiel einstimmen und kostenlose Deutschland-Fahnen abholen. Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es gegen Vorlage des Mitgliedsausweises das erste Getränk (Bier oder Softdrink) kostenlos.