Bleibt bis 2025 am Main: Laura Freigang

Freigang verlängert bei Eintracht Frankfurt

Nationalspielerin Laura Freigang hat sich langfristig an den Frauen-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gebunden. Wie der Verein mitteilte, verlängerte die Angreiferin ihren Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2025. Die 23-Jährige absolvierte bislang sieben Länderspiele, in der vergangenen Spielzeit kam sie in der Torjägerinnenliste der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit 17 Treffern auf Rang zwei.

Freigang war nach Stationen beim FSV Oppenheim, Holstein Kiel und dem TSV Schott Mainz zur Saison 2018/19 an den Main gewechselt und entwickelte sich dort schnell zur Leistungsträgerin. Sportdirektor Siegfried Dietrich freut sich: "Ich finde es großartig, dass Laura Freigang mit ihrer frühzeitigen Vertragsverlängerung bis in die Saison 2024/25 für sich, aber auch für Eintracht Frankfurt ein Signal für den gemeinsamen Weg in die Zukunft unserer Bundesliga-Frauen gesetzt hat. Wir sind stolz, weiterhin langfristig mit ihr planen zu können!"

Laura Freigang selbst freut sich, "dass es funktioniert hat. Ich hatte nicht vor, hier aus Frankfurt wegzugehen und wäre ja so oder so noch ein bisschen geblieben. Aber dass es jetzt noch zwei weitere Jahre sind, zeigt, wie sehr ich den Verein lebe und wie gerne ich hier bin, um den Weg mit der Eintracht noch weiterzugehen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Meine persönlichen Ziele und die Ziele des Vereins stimmen überein. Deshalb gibt es keinen Grund für mich, woanders hinzugehen. Ich möchte mit der Eintracht etwas erreichen!"

[sid]