Freigang "Spielerin des Griechenland-Spiels"

Laura Freigang wird das EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland in sehr guter Erinnerung behalten. Beim 6:0 der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am vergangenen Freitag in Ingolstadt erzielte die Stürmerin von Eintracht Frankfurt drei Tore. Besser noch: Sie markierte ihre Treffer allesamt zwischen der 21. und 45. Minute und machte damit einen Hattrick perfekt. "Manchmal ist das erste Tor ein Knotenlöser", verrät Freigang im Interview auf DFB.de.

Ihre grandiose Leistung erkennen auch die Fans hoch an und wählten Freigang nun mit deutlicher Mehrheit zur Spielerin des Griechenland-Spiels. Die 22-Jährige vereint im Voting mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen auf sich – genau genommen 53,8 Prozent. Dahinter folgen Lina Magull (12,3) und Marina Hegering (6,6) auf Rang zwei und drei.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

