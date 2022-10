Freigang sagt für Länderspiel-Maßnahme ab

Auch Laura Freigang kann nicht am Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich am Freitag, 7. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), teilnehmen. Die Angreiferin von Eintracht Frankfurt soll nach ihrer Schulterverletzung noch geschont werden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete vorerst auf eine Nachnominierung.

Nach Sara Däbritz und Lina Magull ist Freigang nunmehr die dritte Spielerin, die ihre Teilnahme am ersten Heimspiel der Vize-Europameisterinnen nach der EM absagen muss.

[as]