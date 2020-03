Freiburg-Torwart Atubolu: Tor aus 60 Metern

Als Kunstschütze erwies sich Junioren-Nationaltorhüter Noah Atubolu. Der 17 Jahre alte Schlussmann des SC Freiburg traf beim 4:1 in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim aus rund 60 Metern zur 1:0-Führung. Die U 19 des FC Bayern München schickt einen besonderen Gruß an den verletzten Moritz Mosandl. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

SC Freiburg: Nach dem 5:1 beim 1. FSV Mainz 05 fuhr die U 19 des SC Freiburg in der Staffel Süd/Südwest den nächsten deutlichen Erfolg gegen ein Spitzenteam ein. Das 4:1 gegen die TSG Hoffenheim bot sogar ein besonderes Kuriosum: Freiburgs Torhüter Noah Atubolu traf zur 1:0-Führung. Der sechsmalige U 17-Nationalspieler hatte sich in der 4. Minute weit vor seinem Tor positioniert, als er nach einer Balleroberung der Freiburger etwa 20 Meter hinter der Mittellinie angespielt wurde. Von hier aus schlug Atubolu einen langen Ball in Richtung seiner Angreifer. Der Ball flog jedoch, vom starken Rückenwind unterstützt, nicht nur über deren Köpfe, sondern auch über TSG-Torhüter Nahuel Noll hinweg. Der erst 16 Jahre alte Hoffenheimer machte sich zwar noch lang, konnte den Treffer aus gut 60 Metern aber nicht mehr verhindern. "Es war ein schönes Tor in einem Spiel gegen einen starken Gegner", sagt Freiburgs Trainer Thomas Stamm gegenüber DFB.de. "Wir konnten die starke Leistung aus der Partie in Mainz bestätigen." Am Sonntag (ab 10.30 Uhr) treten die viertplatzierten Breisgauer beim 1. FC Heidenheim an.

FC Bayern München: Mit dem 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball, dem siebten Dreier hintereinander, hat die U 19 des FC Bayern München die Tabellenführung in der Staffel Süd/Südwest übernommen. Die Münchner nutzten die Partie, um mit T-Shirts mit der Aufschrift "Gute Besserung, Mosi" Genesungswünsche in Richtung ihres Teamkollegen Moritz Mosandl zu schicken. Die Verletzung, die sich der zentrale Mittelfeldspieler am Spieltag zuvor in der Partie beim 1. FC Heidenheim (6:1) zugezogen hatte, stellte sich zuvor als Kreuzbandriss heraus. Eine Operation war unumgänglich. Im Spiel am Sonntag (ab 11 Uhr) muss das FCB-Trainerduo mit Martin Demichelis und Danny Schwarz auf den Siegtorschützen Malik Tillman verzichten. Der mit 13 Treffern Führende der Torjägerliste handelte sich in der Partie gegen Ulm wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte ein und fehlt nun gesperrt.

Arminia Bielefeld: Durch das 6:3 (2:2) im Heimspiel gegen Alemannia Aachen hat sich Arminia Bielefeld im Rennen um den Klassenverbleib in der Staffel West in eine günstige Ausgangssituation gebracht. "Nachdem wir zuletzt zu wenig Tore erzielt hatten, freuen uns die sechs Stück natürlich besonders", sagt Arminia-Trainer Marcel Drobe. Sieben Spieltage vor dem Saisonende weisen die Bielefelder bereits zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge auf. "Eine solche Situation genießen wir natürlich", so Drobe. In der Partie am Samstag (ab 13 Uhr) beim VfL Bochum kann der 31-Jährige nicht auf Dominik Moskvin zurückgreifen. Der Rechtsverteidiger hatte gegen Aachen wegen Handspiels die Rote Karte gesehen.

VfL Bochum: Trotz des 1:3 bei Borussia Mönchengladbach war Matthias Lust, U 19-Trainer des VfL Bochum in der West-Staffel, mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden. "Die Leistung in der ersten Halbzeit war sehr gut, das kam schon nah an meine Vorstellungen heran", so der 49-jährige Ex-Profi. "Leider konnten sich die Jungs nicht dafür belohnen und die in meinen Augen verdiente Führung erzielen. Nach dem zweiten frühen Gegentreffer konnten wir allerdings nicht mehr so viele Akzente setzen, auch wenn die Mannschaft nicht aufgesteckt und es unaufhörlich versucht hat. Die Leistung der ersten 45 Minuten nun auch über 90 Minuten zu zeigen, ist jetzt für die nächsten Spiele unsere Aufgabe." Am Samstag (ab 13 Uhr) geht es für den VfL Bochum mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter.

Holstein Kiel: Fabian Müller, Direktor des Leistungszentrums von Holstein Kiel, wird den Verein zum 30. April auf eigenen Wunsch nach fast zehn Jahren verlassen. "Ich bin sehr dankbar für diese tolle Zeit in diesem besonderen Verein", sagt der 39-Jährige. "Von Anfang an habe ich hier ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit gespürt." Anfangs trainierte der Inhaber der Fußball-Lehrer-Lizenz parallel zu seiner Funktion als Nachwuchsleiter noch die zweite Mannschaft. Unter seiner Leitung begann der stetige Aufstieg der Nachwuchsteams. Die U 23 spielt in der Regionalliga Nord eine gute Rolle, die U 19 kehrte vor dieser Spielzeit in die Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga zurück und die U 17 hat als Spitzenreiter der Regionalliga Nord gute Aussichten, in die höchste Spielklasse zurückzukehren. "Ich habe nach zehn Jahren in dieser Funktion die Lust verspürt, eine neue Herausforderung anzunehmen", erklärt Fabian Müller, der eine Aufgabe außerhalb des Fußballs übernehmen wird. "Das wird für mich eine ganz neue Erfahrung. Auch deshalb freue ich mich darauf."

RB Leipzig: Die U19 von RB Leipzig setzte in der Staffel Nord/Nordost ihre eindrucksvolle Serie fort. Das 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin war für die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin der fünfte Sieg hintereinander - bei einer Torbilanz von 20:0. Gegen die "Eisernen" war Innenverteidiger Frederik Jäkel nicht dabei. Der U 19-Nationalspieler gehörte stattdessen zum ersten Mal dem Spieltagsaufgebot der Lizenzmannschaft für die Bundesligapartie gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1). Zum Einsatz kam Jäkel, der für die U 19 in dieser Spielzeit elf Partien (ein Tor) absolviert hat, aber nicht. Für die Leipziger A-Junioren geht es am Sonntag (ab 11 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel weiter.

