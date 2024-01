Freiburg gelingt Auswärtssieg in Leipzig

Der SC Freiburg ist dem frühzeitigen Klassenverbleib in der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Das Team von Trainerin Theresa Merk legte einen gelungenen Start in das neue Fußballjahr 2024 hin und setzte sich im Rahmen des 11. Spieltages bei Aufsteiger RB Leipzig 2:0 (1:0) durch. Mit jetzt 15 Punkten bauten die Breisgauerinnen ihren Vorsprung vor der Gefahrenzone der Liga auf komfortable zehn Zähler aus.

Im Leipziger Stadion am Cottaweg brachte Angreiferin Cora Zicai (33.) die Gäste vor der Pause per Kopfball 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit setzte die eingewechselte Schweizerin Leela Egli (90.+2), die erst während der Winterpause vom FC Zürich nach Freiburg gewechselt war, den Schlusspunkt. RB Leipzig blieb auch im neunten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, holte in dieser Phase lediglich drei Punkte.

Jubiläum für Schiedsrichterin Miriam Schwermer

Bei den Gastgeberinnen gehörte die Schweizer Defensivspielerin Lara Marti, die während der Winterpause vom Ligakonkurrenten Bayer 04 Leverkusen nach Sachsen gewechselt war, auf Anhieb zur Startformation. Im Vergleich zur abschließenden Partie im vergangenen Jahr (1:2 bei der TSG Hoffenheim) rückten außerdem Torjägerin Vanessa Fudalla, Jenny Hipp und Marlene Müller neu in die Startformation der Leipzigerinnen. Korina Lara Janez, Luca Maria Graf und Julia Pollak nahmen dafür auf der Bank Platz. Verletzungsbedingt fehlte Josefine Schaller, die wegen eines Kreuzbandrisses bis zum Saisonende ausfällt.

Vier Veränderungen gab es auch beim SC Freiburg gegenüber der 0:4-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt kurz vor der Winterpause. Für Alina Axtmann, Judith Steinert, Greta Stegemann und Marie Müller begannen die beiden Winterzugänge Annie Karich (bisher Santa Clara Broncos/USA) und Eileen Campbell (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/ Österreich) sowie Lisa Karl und Cora Zicai. Nationalspielerin Janina Minge, die den Sport-Club nach dem Saisonende verlassen wird, rückte von ihrer angestammten Position im zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung, wo sie eine starke Leistung zeigte.

Ein Jubiläum feierte Schiedsrichterin Miriam Schwermer (Ballenstedt). Die 29 Jahre alte Ärztin leitete ihre 50. Begegnung in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse.

Zicai nach Kayikcis Lattentreffer erfolgreich

Während der ersten Halbzeit ließen beide Abwehrreihen nur wenige hochkarätige Tormöglichkeiten zu. Etwas aktiver wirkten dabei zwar die Gastgeberinnen. Wirklich gefährlich waren die Abschlüsse von Marlene Müller und von Vanessa Fudalla aus der Distanz sowie ein Kopfballversuch der aufgerückten Kapitänin Victoria Krug aber nicht.

Der SC Freiburg, bei dem schon nach einer halben Stunde Alicia-Sophie Gudorf verletzungsbedingt ausgewechselt und durch Judith Steinert ersetzt werden musste, ging gleich mit seiner ersten richtigen Offensivaktion in Führung. Eine Bogenlampe von Spielführerin Hasret Kayikci prallte von der Oberkante der Latte ins Feld zurück, so dass Cora Zicai aus kurzer Entfernung nur den Kopf hinhalten musste - 0:1 (33.). Mit der knappen Freiburger Führung ging es in die Kabinen.

Aluminium-Pech für Hipp - Egli macht alles klar

Nach der Pause wollte RB Leipzig mehr Druck nach vorne entwickeln, konnte sich aber weiterhin nur selten vor dem Tor der Gäste in Szene setzen. Dagegen hatten die sehr stark auftretende Offensivspielerin Eileen Campbell sowie Lisa Kolb innerhalb weniger Minuten große Chancen, um den zweiten Treffer nachzulegen. Beide verfehlten jedoch den Kasten. Auf der Gegenseite hatte Jenny Hipp bei einem direkten Freistoß Pech, als nur die Latte des Freiburger Tores den möglichen Ausgleich verhinderte.

Die Entscheidung fiel dann erst in der Nachspielzeit. Einen Fehlpass von Leipzigs Torhüterin Elvira Herzog nutzte Freiburgs Außenstürmerin Marie Müller zu einer präzisen Hereingabe auf die ebenfalls eingewechselte Schweizerin Leela Egli, die keine Mühe hatte, mit ihrem ersten Bundesliga-Treffer für den 2:0-Endstand (90.+2) zu sorgen.

