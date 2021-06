Frei erhältlich: Offizielle Smartphone-Tastatur mit der Nationalmannschaft

Die Standard-Tastatur deines Smartphones ist dir zu langweilig? Mit der kostenlosen DFB-Tastatur-App unseres neuen Lizenzpartners SPOCS kannst du dir ab sofort deine individuelle Fan-Tastatur der Mannschaft aufs Handy holen.

Egal, ob beim Surfen, in Chats oder in deinen Lieblings-Apps. Mit der DFB-Tastatur kannst du aus sieben verschiedenen Hintergründen dein Lieblingsmotiv auswählen und das Tastaturlayout individuell an deine Wünsche anpassen. Über die integrierten Symbole in der oberen Leiste der DFB-Tastatur gelangst du außerdem mit nur einem Klick direkt zu den aktuellen News der Mannschaft auf DFB.de oder in den DFB-Fanshop.

Eine kurze Anleitung zur Installation der DFB-Tastatur findest du nach dem Download direkt in der App.

[dg]