Freestyler für Spielort München stehen fest

Dana Embacher aus Ulm und Samuel Weller aus München sind die offiziellen Fußball-Freestyler der UEFA EURO 2020 für den Spielort München. In jeder der zwölf Austragungsstädte der EM, die anlässlich des 60. Geburtstags des Wettbewerbs in ganz Europa stattfindet, ließ die UEFA im Rahmen ihrer Kampagne "Your Move" online zwei Fußball-Artisten auswählen. In Deutschland setzten sich Dana Embacher und Samuel Weller gegen die Konkurrenz durch.

Hunderte Teilnehmer hatten Videos ihrer besten Tricks eingesandt, um ihr Land im Rahmen der EURO zu repräsentieren. Die nun ausgewählten 24 Freestyler werden gemeinsam mit dem EM-Maskottchen Skillzy vor und während des Turniers unterwegs sein - bei Spielen, in den Fanzones und während der Trophy Tour.

Das sind die EURO-Freestyler

Amsterdam – Laura Dekker, Jesse Marlet

Baku – Kader Alimova, Nugzar Kvirtiya

Bilbao – Paloma Mayo, Alejandro Portilla

Budapest – Kitti Szász, Zoltán Lipták

Bukarest– Ioana Andreea, Stefan Florescu

Dublin – Ella Steele, Sam Madden

Glasgow – Joe Ashworth, David Mennie

Kopenhagen – Maymi Asgari, Christopher Bach

London – Aguśka Mnich, Scott Penders

München – Dana Embacher, Samuel Weller

Rom – Anastasia Bagaglini, Antonio Colella

St. Petersburg – Svetlana Kovaleva, Igor Oleynik

Tobias Becs, mehrfacher Europameister im Freestyle aus Norwegen, der gemeinsam mit der Engländerin Liv Cooke die Shortlist zum Voting zusammengestellt hatte, sagt: "Jetzt, da die Sieger gewählt wurden, kann ich es kaum erwarten, sie alle kennenzulernen und diese unglaublichen Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Die Sieger werden mit ihrem Skill und Flair definitiv etwas zur aufregendsten EURO bisher beitragen."

Die 20 Jahre alte Cooke, die vier Freestyle-Weltrekorde hält und UEFA-Botschafterin für Frauenfußball ist, fügt hinzu: "Die Chance, Freestyling mit Talenten aus zwölf verschiedenen Ländern auf die große Bühne zu bringen, ist für mich und die Sieger einmalig. Die Fans werden die besten Freestyler und Straßenfußballer aus ganz Europa sehen - egal, ob sie in Baku oder Bilbao, in Glasgow oder in Rom zum Spiel gehen. Das gibt dem Turnier eine ganz neue Ebene und kann die Leute hoffentlich dazu inspirieren, es selber mal auszuprobieren." Mehr Informationen über die Freestyler der UEFA EURO 2020 gibt es hier.

[al]