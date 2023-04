Begrüßung in lockerer Atmosphäre: Entspannter Start in den Tag

Frauenpower auf dem DFB-Campus: Der Girls‘ Day 2023

Vielfältig, divers und klischeefrei ̶ so präsentierte sich der DFB im Rahmen des Girls‘ Day 2023. Am gestrigen Donnerstag konnten erstmals 20 Schülerinnen den Campus in Frankfurt erkunden und sich über Karrieremöglichkeiten in einem der größten Sportfachverbände der Welt informieren. Auch trans* Mädchen waren herzlich willkommen.

Der Girls‘ Day ist eine Initiative der Bundesregierung, bei der rund 20.000 Unternehmen und Institutionen Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 zu sich einladen, um den Teilnehmerinnen ihre Arbeit näher zur bringen. Damit möchte man praktische Erfahrung in Berufen und Studienfächern vermitteln, in denen Frauen heute noch unterrepräsentiert sind und so eine klischeefreie Berufs- und Studienorientierung schaffen.

Fußball wird punktuell leider immer noch als männlich geprägt und wenig diversitätsbewusst wahrgenommen. Dass die Arbeit beim DFB vielfältig ist, lernten die Teilnehmerinnen im Rahmen eines interaktiv gestalteten Vormittag kennen.

World of Football – eine Karriere als Frau im DFB

Der ereignisreiche Tag startete für die Besucherinnen schon früh um neun mit einer Führung durch den 2022 eröffneten hochmodernen Campus des DFB. Auch Heike Ullrich trafen die Schülerinnen bei ihrem Rundgang, die DFB-Generalsekretärin nahm sich ausgiebig Zeit für einen Plausch mit den 20 Girls.

Angekommen im Pressekonferenzraum begrüßten die zwei Organisatorinnen Claudia Krobitzsch und Mirjam Lapp die zwanzig jungen Frauen. Gemeinsam mit Kolleginnen der Personalabteilung erläuterten sie die Einstiegsmöglichkeiten beim DFB und sorgten mit einem kleinen Abschluss-Quiz für eine lockere Atmosphäre. Die ehemalige Nationalspielerin und viermalige Fußball-Europameisterin Doris Fitschen berichtete von ihren Erfahrungen, darunter auch Geschichten aus einer ganz anderen Zeit. "Mittlerweile haben sich die Umstände für Frauen zum Glück geändert. Man wird ernst genommen und miteinbezogen, das war früher oft nicht so", sagte die Gesamtkoordinatorin für das Projekt "Frauen im Fußball". Ihr haben früher die weiblichen Vorbilder gefehlt, nun sei sie froh, dass jetzt auch Frauen, sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Führungsebene, im Fußball anerkannt werden.

Von Technologie bis Medien – der DFB ist mehr als nur Fußball

Anschließend bekamen die Jugendlichen die Gelegenheit, die Berufsfelder des DFB kennen zu lernen, denn ein Sportverband bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten, für die man selbst nicht unbedingt Tore schießen können muss. Pressesprecherin, Channel Managerin, Referentin für Gesellschaftliche Verantwortung oder für Digitale Dienste ̶ die Möglichkeiten beim DFB sind facettenreich. In kleinen Tischgruppen konnten die Besucherinnen zu einem umfangreichen Einblick in die verschiedenen Arbeitsfelder gelangen, drehten mit den Referenten für Social Media sogar ein 'TikTok' und lernten die administrativen Vorgänge beim Schiedsrichterwesen kennen. Hier schaute eine weitere Ex-Nationalspielerin, zwischen zwei ihrer Termine am DFB-Campus, vorbei: Célia Šašić, die aktuelle Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität begrüßte die zwanzig Teilnehmerinnen herzlich und betonte, wie wichtig der Girls‘ Day für die Zukunft des deutschen Fußballs sei.

Zum Abschluss des erlebnisreichen Girls‘ Day wurde es sportlich: Die Teilnehmerinnen durften innovative Trainingstechniken im 'TechLab' des DFB-Campus ausprobieren. Das 'TechLab' ist Teil des Intelligence Center der DFB-Akademie und unterstützt Spieler*innen, Trainer*innen und Experten*innen in Nationalmannschaften und Clubs physisch und digital beim Einsatz von Fußballtechnologien. Durch den Einsatz von VR-Brillen simulierte man Spielsituationen im Stadion oder konnte in einem Schnelligkeitsspiel Wahrnehmung und Reaktion testen - genauso wie die Spielerinnen der Nationalmannschaft in ihren Trainingseinheiten.

Mit dem erfolgreichen Girls‘ Day 2023 setzt der DFB ein Zeichen für Chancengleichheit und Vielfalt im Berufsfeld des Fußballs und setzt sich mit der Strategie Frauen im Fußball 2023 dafür ein, Frauen im Fußball explizit zu stärken und besser sichtbar zu machen. Außerdem findet vom 12. bis 21. Mai, rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, die "Week of Women‘s Football" statt, bei welcher der Fokus eine Woche lang auf dem Frauen- und Mädchenfußball liegen wird.

