Frauen-Pokalauslosung: So läuft die Ziehung

Die Spielzeit 2023/2024 im DFB-Pokal der Frauen startet zwischen dem 12. und 15. August 2023 mit der ersten Runde in die neue Saison. Am Donnerstag (ab 12 Uhr, live auf DFB-TV) wird der erste Spieltag ausgelost, bei dem jedoch noch nicht alle qualifizierten Mannschaften der neuen Pokalsaison dabei sind. Wie läuft also der Auslosungsmodus? Wie setzt sich das Teilnehmerfeld zusammen? Wer überträgt die Spiele live? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie setzt sich das Teilnehmerfeld zusammen?

Insgesamt sind 48 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2023/2024 qualifiziert. Darunter alle zwölf Mannschaften der Google Pixel Frauen-Bundesliga, zehn Teams aus der 2. Frauen-Bundesliga (keine 2. Mannschaften), fünf Meisterinnen der Regionalligen sowie 21 Landespokalsiegerinnen.

Welche Mannschaften steigen erst ab der 2. Runde in die Verlosung ein?

Alle zwölf Teams der vergangenen Spielzeit der Frauen-Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison erhalten ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein:

FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2022/2023

FC Bayern München

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg

SGS Essen

SV Werder Bremen

1. FC Köln

MSV Duisburg

SV Meppen

1. FFC Turbine Potsdam

2. Frauen-Bundesliga 2022/2023

RB Leipzig

1. FC Nürnberg

FSV Gütersloh

SG 99 Andernach

Wie läuft der Auslosungsmodus im DFB-Pokal der Frauen?

1. und 2. Hauptrunde:

Es wird in zwei regionalen Gruppen (Nord und Süd) gelost. Die Zuteilung der Mannschaften zu den Gruppen erfolgt durch die Fachgruppe Frauen & Mädchenfußball nach regionalen Gesichtspunkten.

Grundsätzlich hat die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht. Gehören die Mannschaften unterschiedlichen Spielklassen an, hat immer die Mannschaft aus der tieferen Spielklasse Heimrecht. Wird jedoch eine Paarung zwischen zwei Mannschaften aus Spielklassen unterhalb der 2. Frauen-Bundesliga gezogen, hat stets die zuerst gezogene Mannschaft Heimrecht.

Achtelfinale und Viertelfinale:

Alle Mannschaften in einem Lostopf.

Halbfinale:

Alle vier Mannschaften in einem Lostopf. Die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht.

Wo und wann werden die Auslosungen übertragen?

Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball, lost am morgigen Donnerstag, 29. Juni (ab 12 Uhr), die erste DFB-Pokalrunde der Frauen im DFB-Campus in Frankfurt am Main aus. Die Auslosung wird live auf DFB-TV übertragen.

Ab der 2. Runde wird die Auslosung live auf Sky gezeigt. Die weiteren Auslosungstermine erfolgen nach Rücksprache mit dem TV-Sender Sky.

Wo werden die Spiele übertragen?

Für die Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 hat der DFB-Verwertungsverträge der nationalen audiovisuellen Medienrechte am DFB-Pokal abgeschlossen. Pay-TV-Sender Sky wird bis zum Achtelfinale ein Spiel pro Runde live übertragen, ab dem Viertelfinale werden alle Spiele live von Sky übertragen. Zudem haben ARD/ZDF ebenso die Möglichkeit, pro Runde ein Spiel live im Free-TV zu zeigen. Fest steht, dass ARD/ZDF ein Halbfinalspiel und das Finale live im Free-TV übertragen werden.

Wie sind die Rahmentermine?

1. Runde: 12.-13.08.23 und 15.08.23

2. Runde: 09.09.23 – 11.09.23

Achtelfinale: 25.11.23 – 26.11.23

Viertelfinale: 05.03.24– 07.03.24

Halbfinale: 30.03.24 – 31.03.24

Finale: 09.05.24

Was muss man zum Finale wissen?

Das Finale des DFB-Pokals der Frauen findet am 9. Mai 2024 bereits zum 15. Mal im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt und wird auch bis mindestens 2025 in Köln ausgetragen. Seit der Premiere im Jahr 2010 hat sich der Standort mit dem damit verbundenen Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen etabliert: Früh morgens starten zahlreiche Fußballturniere des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Ab 11.11 Uhr beginnt auf den Stadion-Vorwiesen traditionell das große Fan- und Familienfest mit abwechslungsreichem Programm auf der großen Musikbühne und der Fanfestmeile.

