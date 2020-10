Frauen-Pokal: DFB terminiert 2. Runde

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die 2. Runde des DFB-Pokals der Frauen zeitgenau terminiert. Demnach tritt Titelverteidiger VfL Wolfsburg am Samstag, 31. Oktober, ab 14 Uhr beim Regionalligisten VfL Bochum an. Vorjahresfinalist SGS Essen spielt ebenfalls samstags ab 17 Uhr beim FSV Gütersloh aus der 2. Liga.

Das rheinische Derby zwischen Bundesligaabsteiger 1. FC Köln und Erstligist Bayer Leverkusen steigt einen Tag später am 1. November um 18 Uhr. Bereits um 13 Uhr ertönt der Anpfiff zwischen Carl Zeiss Jena und Mitfavorit FC Bayern München. Ein Heimrechttausch wurde bei der Partie zwischen dem FC Ingolstadt und der TSG Hoffenheim (Sonntag, 1. November, 14 Uhr) vorgenommen. Die Begegnung geht im Ensinger-Stadion in St. Leon-Rot über die Bühne.

In der 2. Runde steigen schon traditionell die zwölf Bundesligisten aus der vergangenen Saison in den Pokalwettbewerb ein. In der Auftaktrunde hatten diese Teams noch ein Freilos. Zudem wurden in den ersten beiden Runden innerhalb regionaler Gruppen gelost, die unter geografischen Gesichtspunkten vom DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball festgelegt worden sind. Das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 findet wie in den vergangenen Jahren im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

Die 2. Hauptrunde

Gruppe Nord:

Magdeburger FFC - 1. FFC Turbine Potsdam: Samstag, 31. Oktober, 14 UhrVfL Bochum - VfL Wolfsburg: Samstag, 31. Oktober, 14 UhrBorussia Bocholt - MSV Duisburg: Samstag, 31. Oktober, 15 UhrFSV Gütersloh 2009 - SGS Essen: Samstag, 31. Oktober, 17 UhrSC Fortuna Köln - SV Werder Bremen: Samstag, 31. Oktober, 19 UhrRB Leipzig - SV Berghofen: Sonntag, 1. November, 11 UhrTV Jahn Delmenhorst - Walddörfer SV: Sonntag, 1. November, 13 UhrSV Henstedt-Ulzburg - SV Meppen: Sonntag, 1. November, 14 Uhr1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen: Sonntag, 1. November, 18 Uhr

Gruppe Süd:

SV Göttelborn - SC Sand: Samstag, 31. Oktober, 14 Uhr

Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt: Samstag, 31. Oktober, 14 Uhr

SG 99 Andernach - 1. FC Saarbrücken: Samstag, 31. Oktober, 14 Uhr

FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München: Sonntag, 1. November, 13 Uhr

SC Opel Rüsselsheim - SC Freiburg: Sonntag, 1. November, 13.30 Uhr

FC Ingolstadt 04 - TSG Hoffenheim: Sonntag, 1. November, 14 Uhr

SC 67 Weinberg - 1. FFV Erfurt: Sonntag, 1. November, 14 Uhr

[dfb]