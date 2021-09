Frauen-Nationalteam baut in Gläserner Manufaktur am Volkswagen ID.3 mit

Vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Bulgarien am Samstag (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Cottbus und gegen Serbien am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Chemnitz hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden besucht. Die rund zehnköpfige Delegation des DFB-Teams informierte sich vor Ort und im direkten Gespräch über die Elektromobilität bei Volkswagen. Im "Home of ID." wird seit Jahresbeginn der vollelektrische ID.3 produziert.

Beim Rundgang durch die Gläserne Manufaktur mit Standortleiter Danny Auerswald nahm die Mannschaft ausgewählte Stationen der Fahrzeugproduktion ganz besonders in Augenschein. Highlight zum Abschluss der Tour war die Verschraubung von Karosserie und Antriebsstrang, im Automobilbau auch "Hochzeit" genannt. Torfrau Merle Frohms und Stürmerin Sara Däbritz nahmen selbst den Schrauber in die Hand - ein Angebot, das im Rahmen einer Spezialführung auch für Gäste der Manufaktur und ID.3-Kunden buchbar ist. Dabei werden fünf Stationen zum Mitmachen in der Produktion angeboten.

"Wandel der Mobilität hautnah erleben"

"Ich haben mir bereits die Werke in Wolfsburg und Kassel angesehen. Die Gläserne Manufaktur ist ein beeindruckender Ort, um den Wandel der Mobilität hautnah zu erleben", so Sara Däbritz, die aktuell bei Paris St. Germain spielt und 2016 in Rio de Janeiro mit Deutschland die olympische Goldmedaille holte. "Bei uns im Team ist es genauso wie hier bei Volkswagen: Da muss ein Rädchen ins andere greifen. Auf beiden Spielfeldern gelingt ein Erfolg nur über die Mannschaftsleistung."

Nationaltorhüterin Merle Frohms von Eintracht Frankfurt ergänzt: "Jede von uns sitzt häufig im Auto. So nah an der Produktionslinie zu erleben, wie ein Auto entsteht, war toll. Dass man als Gast auch mit anpacken kann, war eine besondere Erfahrung, ein rundum gelungenes Angebot."

Am Samstag um 16.05 Uhr ist Anpfiff für die deutsche Elf im Cottbuser Stadion der Freundschaft gegen Bulgarien. Es ist das erste Qualifikationsspiel der neu formierten Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Die ARD überträgt live. Drei Tage später steht die Partie gegen Serbien in Chemnitz auf dem Plan (ab 16 Uhr, live im ZDF).