Frauen-Länderspiele in Sinsheim und Rostock

Die Austragungsorte für die letzten beiden Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft im laufenden Kalenderjahr stehen fest: In der Sinsheimer PreZero Arena trifft das DFB-Team am 27. Oktober (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in der UEFA Women's Nations League auf Wales. Im selben Wettbewerb empfangen die DFB-Frauen im Ostseestadion in Rostock am 1. Dezember (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) Dänemark. In der neu eingeführten UEFA Women's Nations League wird das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris kämpfen.

Das erste Heimspiel im Turnier findet bereits am 26. September (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) gegen Island im Bochum im Vonovia Ruhrstadion statt. Tickets für diese Partie sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Informationen zum Vorverkauf für die Partien gegen Wales und Dänemark folgen.