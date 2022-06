Frauen-EM: Plätze im Teambus gewinnen

Du hast schon immer davon geträumt, im Mannschaftsbus unserer Frauen-Nationalmannschaft zu einer Partie zu reisen? Auf denselben Plätzen zu sitzen, auf denen sonst Sara Däbritz, Alexandra Popp oder Lea Schüller zum Spiel fahren? Dann hast du jetzt die einmalige Chance! Der Fan Club Nationalmannschaft verlost 12x2 Plätze für eine Reise zum dritten EM-Gruppenspiel am 16. Juli unserer DFB-Frauen gegen Finnland.

Eure Abenteuerreise beginnt am Abend des 15. Juli in Köln. Im Mannschaftsbus fahrt ihr gemeinsam über Nacht nach Milton Keynes, sodass ihr am nächsten Tag ankommt. Bis zum Anpfiff der Partie könnt ihr die Zeit auf dem Fan-Fest oder für Sightseeing in der Stadt nutzen. Nach einer Übernachtung in Milton Keynes geht es am Morgen des 17. Juli im Mannschaftsbus wieder zurück nach Köln.

Teilnahmeschluss ist der 3. Juli 2022. Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist ein gültiger Reisepass. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]