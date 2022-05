Frauen-EM: Infos für deutsche Fans vor Ort

Während der Gruppenphase der Frauen-EM in England werden über 1000 deutsche Fans vor Ort erwartet. Zusammen mit Fan-Club-Betreuerin Petra Biallowons möchten wir die Anhänger*innen unserer DFB-Frauen in London miteinander vernetzen, um gemeinsame Aktionen zu planen. Unter anderem ist für Fan-Club-Mitglieder ein kostenloser Bustransfer zum dritten Gruppenspiel in Milton Keynes gegen Finnland geplant. Wenn ihr Interesse habt, euch in London mit anderen deutschen Fans auszutauschen und an Fan-Aktionen teilzunehmen, meldet euch über dieses Formular bei uns.

Petra gastiert mit 15 weiteren deutschen Fans im Premier Inn London Holborn und wird voraussichtlich auch nach den Gruppenspielen vor Ort bleiben. Rund um die deutschen EM-Spiele gibt es in London viel zu entdecken. Petra wird einige schöne Tagesausflüge und gemeinsame Pub-Abende organisieren und lädt jeden Interessierten gerne dazu ein: "Wir freuen uns immer über neue Gesichter, die unsere Leidenschaft teilen."

So läuft der kostenlose Bustransfer am 16.Juli nach Milton Keynes

Abfahrt: 13.00 Uhr am Premier Inn London Holborn Hotel, 27-29 Red Lion Street, London

Ankunft: 15.00 Uhr Fanzone Milton Keynes (am Bahnhof), zwischen der Fanzone und dem Stadium MK verkehrt ein Shuttle-Service

Rückfahrt: Ca. 22.30 Uhr am Stadium MK zum Premier Inn London Holborn Hotel

An der Busfahrt können ausschließlich Fan-Club-Mitglieder teilnehmen. Eine verbindliche Anmeldung erfolgt ebenfalls über das Formular. Anmeldeschluss ist der 24. Juni 2022.

[jh]