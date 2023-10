Frauen des UFC Münster krönen sich zum 1. Deutschen Futsal-Meister

Der erste Deutsche Meister im Futsal der Frauen steht fest: Am gestrigen Sonntag sicherte sich der UFC Münster bei der erstmaligen Austragung des Wettbewerbs durch einen 3:1-Sieg im Finale gegen den FC Jesteburg-Bendestorf den Titel und gewann damit all seine fünf Turnierspiele.

"Dass wir nun den Meistertitel gewinnen konnten, ist ein unglaubliches tolles Gefühl", sagte Fabian Landmann, Trainer des UFC Münster, nach dem erfolgreichen Finale. "Großes Lob an alle anderen Teams und ihre Trainer. Man hat gemerkt, dass alle Mannschaften sich im Turnierverlauf steigern konnten und gut eingestellt waren." Den Grundstein zum Meistertitel legte Landmanns Team bereits am Samstag in der Gruppenphase, in der der UFC zum Auftakt den späteren Finalgegner mit 2:0 sowie den Magdeburger FFC mit 5:2 bezwang. In der anderen Gruppe, in der die restlichen drei der insgesamt sechs teilnehmenden Teams um den Einzug ins Halbfinale spielten, setzte sich Alemannia Aachen als Erster vor dem Karlsruher SC und dem SV Diez-Freiendiez durch.

Über die Verlängerung ins Endspiel

Im ersten Halbfinale am Sonntag gewann der FC Jesteburg-Bendestorf gegen Alemannia Aachen, ehe der spätere Deutsche Meister Münster durch ein 2:1 nach Verlängerung gegen Karlsruhe den Finaleinzug und damit die Neuauflage des ersten Gruppenspiels perfekt machte. Im Finale ließen Kapitänin Jasmin Jabbes, Maeva Jocksch und Thea Fullenkamp den UFC mit ihren Toren jubeln. Fullenkamp, der im gesamten Turnier insgesamt fünf Treffer gelangen, wurde zudem als beste Spielerin ausgezeichnet. Zur besten Torhüterin wurde Lena Staack von Vizemeister Jesteburg-Bendestorf gekürt. Platz drei sicherte der Karlsruher SC durch ein 2:1 über Aachen im kleinen Finale. Der Magdeburger FFC entschied das Platzierungsspiel um Rang fünf mit 5:1 gegen den SV Diez-Freiendiez für sich.

"Herzlichen Glückwunsch an den UFC Münster zum Gewinn der Deutschen Futsal-Meisterschaft", gratuliert Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball. "Auch wenn wir insbesondere bei der Entwicklung im Futsal der Frauen in Deutschland noch einige Schritte zu gehen haben, hat das Event gezeigt, dass wir mit der Einführung der Deutschen Meisterschaft in diesem Prozess einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht und eine Grundlage geschaffen haben, auf der sich aufbauen lässt."

Da die Regionalliga West im deutschen Futsal der Frauen bislang die einzige Spielklasse auf Regionalligaebene mit einem organisierten Meisterschaftsspielbetrieb ist, wird durch die neu eingeführte Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen auch Teams aus weiteren Landesverbänden die Möglichkeit geboten, an einem bundesweiten Leistungsvergleich teilzunehmen und soll sportliche Anreize zur Einführung eines regelmäßigen Spielbetriebs auf Landesverbandsebene schaffen. Die zweite Ausgabe der Deutschen Futsal-Meisterschaft der Frauen ist bereits fest eingeplant und wird am 2. und 3. März 2024 erneut in der Sportschule Wedau stattfinden.

