Media Day: Sichtbarkeit in die Bundesliga übertragen

Frauen-Bundesligen: Media Day am Campus

Kurz nach der Europameisterschaft ging es für einige Spielerinnen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga am Dienstag in eine etwas andere Vorbereitung auf die neue Spielzeit: Statt Testspielen und Ausdauerläufen stand der Media Day auf dem Programm. Auf dem DFB-Campus produzierten die Akteurinnen informative, spannende und unterhaltsame Inhalte, die vom DFB, seinen Partnern und den Vereinen in der neuen Saison 2022/2023 ausgespielt werden.

Mit dabei waren insgesamt 50 Spielerinnen aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga, außerdem zwei Schiedsrichterinnen, die allesamt auf und neben dem Platz aktiv wurden. An insgesamt sieben Stationen waren die Akteurinnen gefordert und sahen sich unter anderem mit Fotos und TV-Aufsagern für Partner der Frauen-Bundesligen, Challenges, Interviews und einer Vielzahl an Produktionen gegenüber.

Schwung der Europameisterschaft mitnehmen

Gerade mit Blick auf die vergangene Europameisterschaft in England kann es für die anstehende Spielzeit nur ein Ziel geben: Den Schwung aus der WEURO 2022 mitnehmen und diese Sichtbarkeit und Vorfreude auf die neue Saison übertragen. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg betont: "Es müssen alle zusammenkommen: Vereine, Verbände, die Gesellschaft, die Fans. Es nützt ja nichts, wenn wir jetzt diesen Rausch haben, und trotzdem die Leute den Weg nicht in die Bundesliga finden."

Dieser Appell spiegelt sich auch in der "Strategie Frauen im Fußball FF27>>" wider. Der Media Day ist ein Teil davon, die Medienreichweite nachhaltig zu erhöhen und die Sichtbarkeit und Professionalisierung der Ligen weiter zu stärken. Die Resultate des Media Days der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga werden im Verlauf der Saison bei den jeweiligen Partnern und in den sozialen Netzwerken der Ligen und Vereine zu sehen sein.

