Frauen-Bundesliga: Spieltage 13 und 14 zeitgenau angesetzt

Die Winterpause in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat gerade begonnen. Nun steht auch fest, wie es zu Beginn des Kalenderjahres 2022 mit den Spieltagen 13 und 14 weitergeht, denn der DFB hat in Absprache mit den TV-Partnern die Ansetzung der beiden Runden terminiert.

Den Auftakt im neuen Jahr machen an Spieltag 13 am Freitag, 4. Februar (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) die TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln. Einen Tag später kommt es am 5. Februar (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport) zum Westduell zwischen der SGS Essen und Bayer 04 Leverkusen. Am Sonntag, 6. Februar, werden zwei Partien um 13 Uhr, darunter die Partie zwischen Herbstmeister VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen, und zwei weitere um 16 Uhr (alle bei MagentaSport), wie das Heimspiel von Tabellenführer FC Bayern München gegen den SC Sand, ausgetragen.

Der 14. Spieltag startet am Freitag, 11. Februar, schon ab 18.10 Uhr (live bei Eurosport und MagentaSport) mit dem Duell 1. FFC Turbine Potsdam gegen Bayer 04 Leverkusen. Am Samstag, 12. Februar (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport), kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Freiburg und des FC Bayern München. Am Sonntag, 13. Februar, gibt es wie in der Vorwoche zwei Anstoßzeiten. Schon ab 13 Uhr (live bei MagentaSport) liefern sich der VfL Wolfsburg (beim SC Sand) und die TSG Hoffenheim (gegen die SGS Essen) ein Fernduell im Titelrennen.

[dfb]