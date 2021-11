Frauen-Bundesliga: Spieltage 10 bis 12 zeitgenau angesetzt

Die Fans der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sollten ihre Kalender zücken. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Spieltage 10 bis 12 der deutschen Eliteklasse zeitgenau angesetzt. Damit stehen nun alle Termine bis zum Jahresende fest.

Spieltag 10 beginnt mit dem Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam am 3. Dezember um 18 Uhr. Eurosport und Magenta Sport übertragen live aus dem Stadion am Brentanobad. Weiter geht's am Samstag (4. Dezember, ab 13 Uhr) mit dem Topspiel zwischen dem Deutschen Meister und Spitzenreiter FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Auf Sportschau.de wird es einen Livestream geben, Magenta Sport ist ebenfalls in München live vor Ort.

Bremen und Frankfurt am dritten Advent im Free-TV

Am zweiten Advent endet der 10. Spieltag mit vier Partien aufgeteilt auf zwei Timeslots. Um 13 Uhr treffen der VfL Wolfsburg und Carl Zeiss Jena sowie die SGS Essen und der SC Freiburg aufeinander. Ab 16 Uhr runden die Begegnungen TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen und 1. FC Köln gegen den SC Sand die Runde ab.

Der 11. Spieltag wartet mit dem Freitagsspiel am 10. Dezember (ab 19.15 Uhr, live auf Magenta Sport) zwischen Freiburg und Köln auf. Tags darauf kommt es zum Duell zwischen dem derzeit viertplatzierten Team aus Leverkusen mit dem Zweiten aus Wolfsburg (ab 13 Uhr, live auf Sportschau.de und Magenta Sport). Das Free-TV-Livespiel bei Eurosport steigt am dritten Advent zwischen Bremen und Frankfurt. Der Anstoß in der Hansestadt erfolgt um 18 Uhr. Zuvor spielt Sand gegen Hoffenheim (ab 13 Uhr), Potsdam gegen die Bayern und Jena gegen Essen (beide ab 16 Uhr).

Eine Woche vor Heiligabend ist der 1. FC Köln erneut unter Flutlicht gefordert. Der FC empfängt in der Domstadt die SGS Essen (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und Magenta Sport). Am 18. Dezember trifft Freiburg auf Hoffenheim, ehe sonntags Leverkusen und Jena sowie Sand und die Eintracht aufeinandertreffen (ab 13 Uhr). Die beiden Topteams aus München und Wolfsburg runden das Jahr mit ihren Partien in Bremen beziehungsweise Potsdam (ab 16 Uhr) ab.

[dfb]