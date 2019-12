Frauen-Bundesliga in 2019: Jubiläum, Top-Quoten und ein Magazin

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: die Frauen-Bundesliga.

Silvia Neid: "Die Einführung der Frauen-Bundesliga war wegweisend"

Die Frauen-Bundesliga geht in ihr 30. Jahr. DFB.de schaut auf besondere Momente in der Historie und auf aktuelle Entwicklungen zu dem Start der Frauen-Bundesliga. Heute: Ex-Bundestrainerin Silvia Neid, die sich an die Ligaanfangszeiten erinnert.

Historie: "Die Zeit der Damen ist gekommen"

Die Frauen-Bundesliga geht in ihr 30. Jahr. DFB.de schaut auf besondere Momente in der Historie und auf aktuelle Entwicklungen zu dem Start der Frauen-Bundesliga. Heute: ein historischer Blick auf prägende Vereine und Figuren.

Video: 30 Jahre Frauen-Bundesliga

Happy Birthday, Frauen-Bundesliga! Mit der Partie der früheren Serienmeister 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam geht die Spielklasse in ihr 30. Jahr. DFB-TV wirft einen Blick auf die Geschichte der Liga, 29 Spielzeiten in gut vier Minuten.

Oberdorf: "Richtig Bock auf die neue Saison"

Die Frauen-Bundesliga geht in ihr 30. Jahr. DFB.de schaut auf besondere Momente in der Historie und auf aktuelle Entwicklungen zu dem Start der Frauen-Bundesliga. Heute: die 17-jährige Nationalspielerin Lena Oberdorf und die SGS Essen.

Pajor als beste Torschützin ausgezeichnet

Ewa Pajor von Doublesieger VfL Wolfsburg erzielte in der abgelaufenen Saison der Frauen-Bundesliga 24 Treffer. Dafür wurde die Stürmerin heute vor dem Ligastart ihres Teams gegen den SC Sand vom Fachmagazin kicker ausgezeichnet.

Dallmann: "Nach München gekommen, um Meister zu werden"

Perfekter Auftakt für Linda Dallmann und Bayern München: Beim 3:1 beim SC Freiburg war die 24-Jährige mit zwei Toren erfolgreich. Mit DFB.de spricht die Nationalspielerin über den gelungenen Start und schaut auf das nächste Länderspiel.

Topquoten und-zuschauerzahlen zum Start

Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga ist mit Top-Einschaltquoten und Top-Zuschauerzahlen in die neue Saison gestartet. Das Auftaktspiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam bei Eurosport sahen in der Spitze 244.000 Zuschauer.

Best Friends Day im Video: "Super Aktion"

Der Best Friends Day in Wolfsburg war ein voller Erfolg. Viele der Mädchen sahen zum ersten Mal ein Bundesligaspiel der Frauen - zudem gab es ein tolles Fanpaket. "Das wird nicht der letzte Besuch gewesen sein", sagt Trainerin Andrea Gerstenkorn.

Kayikci: "Es wird Woche für Woche besser"

Fast ein Jahr war Hasret Kayikci wegen eines Knorpelschadens und den Folgen ausgefallen, nun findet sie langsam zu alter Stärke. Mit DFB.de ordnet die Freiburgerin die Bedeutung des Derbys gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag ein.

Kleinherne: "Als Kind davon geträumt"

Bei Sophia Kleinherne haben sich die Ereignisse zuletzt überschlagen: Nominierung für die Frauen-Nationalmannschaft und vierter Sieg im fünften Spiel mit dem 1. FFC Frankfurt. Mit DFB.de spricht die 19 Jahre alte Abwehrspielerin über beides.

Talents Club: "Nachhaltig etwas in der Nachwuchsarbeit bewegen"



Der DFB fordert und fördert seit Jahren Talente. Nicht ohne Grund gehören die deutschen Nationalmannschaften zu den besten der Welt. Um diese Position zu festigen, gehen der DFB und FLYERALARM nun den nächsten Schritt.

Dietrich: "Zukunft mit riesigen Potenzialen"

Mit der Einführung des Ligaasschusses für Frauen-Bundesligen wird die Entwicklung der Spielklassen auf eine neue Stufe gestellt. Mit DFB.de spricht der neue Ausschussvorsitzende Siggi Dietrich über Ziele und Zukunft des Frauenfußballs.

Van Bonn: "Wir hassen jedes Gegentor"

Der "Dorfklub" SC Sand ist auf dem Sprung ins obere Tabellendrittel. Nach zwei Siegen geht's heute (ab 14 Uhr) gegen Duisburg. Mit DFB.de spricht die Kapitänin Anne van Bonn über die kleine Erfolgsserie und ihren außergewöhnlichen Beruf.

Nicole Anyomi: "Tore sind für mich wichtig"

Die SGS Essen gewann am 7. Spieltag 3:1 gegen den 1. FC Köln und festigte Platz vier. Mit zwei Toren hatte Nicole Anyomi großen Anteil am Sieg. Mit DFB.de spricht die Junioren-Nationalspielerin über den Erfolg und das kommende Wolfsburg-Spiel.

Lena Lotzen: "Wie ein Befreiungsschlag"

Lena Lotzen hat eine unfassbare Leidenszeit hinter sich. Beim 4:2 gegen den 1. FC Köln ist der 26 Jahre alten Angreiferin des SC Freiburg ihr erstes Tor nach zwei Kreuzbandrissen gelungen. Auf DFB.de ordnet sie die Bedeutung des Moments ein.

Schmidt über Talents Club: "Für Social Media viel Neues gelernt"

Junge Talente abseits des Rasens fördern: Dieses Ziel verfolgt der FLYERALARM Talents Club. Lara Schmidt von Turbine Potsdam nahm nun mit elf weiteren Spielerinnen an einem Workshop in Würzburg teil. Mit DFB.de spricht sie über ihre Eindrücke.

Rudolph über DFB-Hospitanz: "ein einzigartiges Erlebnis"

Matthias Rudolph hat spannende Tage hinter sich. Der Potsdam-Trainer hat die DFB-Frauen im Rahmen des Länderspiels in England begleitet und tiefe Eindrücke erhalten. Auf DFB.de erklärt er, was ihm die Hospitanz gebracht hat.

Elfen: Starke Frauen, starke Themen

Die "Elfen" sind da: Das neue Magazin von Partner FLYERALARM zu der Frauen-Bundesliga kommt mit starker Meinung und packenden Themen daher. Das 146 Seiten starke Heft mit Interviews und Reportagen ist für fünf Euro im Handel erhältlich.

Isabella Hartig: "Unser Erfolg ist kein Zufall"

Die TSG Hoffenheim marschiert weiter, bei dem 5:1 gegen Turbine Potsdam traf Isabella Hartig zweimal. Mit DFB.de spricht die 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin über die Leistungen in der Hinrunde und den Traum von der Champions League.

