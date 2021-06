Frankreich und Ungarn spielen in EM-Generalproben zu Null

Deutschlands Auftaktgegner Frankreich wurde im letzten Test vor der UEFA EURO 2020 (11. Juni bis 11. Juli) seiner Favoritenrolle gerecht. Der Weltmeister setzte sich gegen Bulgarien 3:0 (1:0) durch, muss jedoch um den Einsatz von Rückkehrer Karim Benzema bangen. Der 33 Jahre alte Stürmer von Real Madrid musste mit Problemen am rechten Oberschenkel in der 41. Minute ausgewechselt werden.

Die Franzosen, die mit den Bayern-Profis Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Corentin Tolisso begannen, gingen durch Antoine Griezmann in der 29. Minute in Führung. Auch in der Folge bestimmten die Franzosen das Spiel, am Ende standen sie sogar bei 20:1 Schüssen. In der Schlussphase erzielte Olivier Giroud (83. und 90.), der für Benzema ins Spiel gekommen war, das zweite und dritte Tor.

Ungarn torlos gegen Irland

Deutschlands Gruppengegner Ungarn um die Leipziger Willi Orban und Peter Gulacsi trennte sich im gut gefüllten Ferenc Szusza Stadion in Budapest 0:0 vom nicht für die Europameisterschaft qualifizierten Irland. Damit ist Ungarn nun seit elf Länderspielen ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis).

Irlands John Egan traf zu Beginn die Latte (9.), auf der Gegenseite scheiterte Ungarns Kapitän Adam Szalai von Bundesligist FSV Mainz 05 zweimal an Gäste-Keeper Gavin Bazunu (39. und 55.). Gerade offensiv taten sich die Gastgeber ohne ihren Offensivstar Dominik Szoboszlai schwer. Der 20-Jährige von RB Leipzig musste vor einer Woche seine EM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen.

[sid]