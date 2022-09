Frankreich-Spiel: Noch genug Stehplatztickets verfügbar

Die DFB-Frauen bleiben #hungriGER: Ihr erstes Heimländerspiel nach den mitreißenden Auftritten bei der EM in England bestreiten die Vizeeuropameisterinnen am 7. Oktober gegen Frankreich in Dresden. Anstoß ist zur Primetime um 20.30 Uhr live in der ARD. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war bei der Europameisterschaft in England nach einem mitreißenden 2:1 im Halbfinale gegen Frankreich ins Endspiel eingezogen.

"Es ist toll, dass wir uns den Fans im ersten Heimspiel nach der EM zu einer Topanstoßzeit in einem großartigen Stadion präsentieren können", sagt die Bundestrainerin. "Wir möchten vor einer ausverkauften Kulisse gegen diese hochkarätigen Gegnerinnen an unsere Leistungen anknüpfen und freuen uns auf die Zuschauerinnen und Zuschauer."

Kinder sind ab 6 Euro dabei

Rund 24.00 Tickets wurden schon verkauft. Die Sitzplätze sind ausverkauft, es sind allerdings noch reichlich Stehplätze vorhanden. Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen kosten im Stehplatzbereich 6 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

[dfb]