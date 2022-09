Frankreich-Länderspiel: Däbritz sagt ab, Hagel rückt nach

Aufgrund einer Sprunggelenkverletzung muss Sara Däbritz ihre Teilnahme am Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich in Dresden am Freitag, 7. Oktober (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), absagen. Für die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nun Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim nachnominiert.

Die DFB-Auswahl trifft sich am kommenden Montag zum ersten Heimspiel nach der EURO. Für die Neuauflage des EM-Halbfinales sind die Sitzplätze schon ausverkauft, Stehplätze noch im DFB-Ticketportal erhältlich.