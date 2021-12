Aus "Rennbahnstraße" wird "DFB-Campus": Haltestelle in Frankfurt am Main umbenannt

Frankfurter Straßenbahn hält ab sofort am "DFB-Campus"

Heike Ullrich und Tobias Haupt ziehen an einem Strang. Gemeinsam enthüllten die stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Leiter der DFB-Akademie am heutigen Freitag in Frankfurt am Main das neue Straßenbahn-Haltestellenschild: Aus der Station "Rennbahnstraße" wurde so ganz offiziell die Haltestelle "DFB-Campus". Mit der Einweihung der Station ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Einzug in den Neubau getan.

Im Beisein von Winfried Naß, Bauleiter des neuen DFB-Campus, unterstrichen Ullrich und Haupt unisono das Aufbruchssignal, das von der neuen Straßenbahn-Haltestelle ausgeht. "Unsere Vorfreude auf den Umzug in die Kennedyallee steigt von Tag zu Tag", sagte Ullrich. "Der neue DFB-Campus soll ein zentraler Ort der Begegnung werden, an dem Praxis und Theorie für Themen des Amateurfußballs bis hin zum Spitzenfußball unserer Nationalteams erlebbar werden. Der neue Name der Haltestelle DFB-Campus verdeutlicht, dass wir an einer zentralen Wirkungsstätte des Fußballs stehen."

Haupt: "Campus wird das Kompetenzzentrum"

Akademieleiter Haupt ergänzte: "Der Campus wird darüber hinaus das Kompetenzzentrum und der Ort, an dem die Grundlage für künftige Titel geschaffen wird. Mit der DFB-Akademie und dem gesamten DFB möchten wir uns jeden Tag weiterentwickeln und den innovativen und technologischen Fortschritt im Fußball aktiv fördern, um eine Heimat für die gesamte Fußballfamilie, mit allen Akteuren des deutschen Fußballs, zu schaffen. Der heutige Tag mit der Einweihung der Straßenbahn-Haltestelle ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme."

Mit der Umstellung auf einen neuen Fahrplan steuern die VGF-Bahnen ab dem 12. Dezember die neue Haltestelle an. Ein paar Meter weiter fehlen auf der anderen Straßenseite nur noch wenige Arbeitsschritte, ehe der Campus von Februar 2022 vom DFB und seiner Verwaltung bezogen wird.

[jf]