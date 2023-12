Frankfurt unterliegt in Lissabon

Umkämpftes Spiel: Eintracht Frankfurt hat die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Women´s Champions League hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis unterlag im Estadio da Luz Benfica Lissabon 0:1 (0:0) darf sich aber weiterhin Chancen auf das Viertelfinale ausrechnen.

Die Gruppe A wird nach drei Spieltagen von Barcelona mit neun Punkten angeführt, Benfica Lissabon hat sechs und Frankfurt drei Zähler auf dem Konto. Rosengard ist punktlos auf dem letzten Platz.

Frankfurt in der Anfangsphase unter Druck

Benfica kam gut in die Partie und spielte konsequent nach vorne, Frankfurt suchte zu Beginn noch den eigenen Rhythmus. In der 6. Minute gab es fast ein Slapstick-Eigentor von Kleinherne, ihren misslungenen Rückpass grätschte Keeperin Johannes von der Linie. Die Eintracht wurde zum ersten Mal durch Anyomi (11.) gefährlich, ihre Hereingabe wurde jedoch geblockt. Frankfurt geriet zunehmend unter Druck, Abschlüsse von Alidou (17.) und kurz darauf Alves (18.) rauschten nur knapp über den Querbalken.

Frankfurt wurde besser: Anyomie (25.) hatte nach einem Steilpass eigentlich freie Bahn, zögerte im Strafraum einen Moment zu lange und wurde noch fair von Kika vom Ball getrennt. Kurz vor der Halbzeit die beste Chance für die Eintracht, Doorsoun (39.) kam am Fünfer an den Ball und spitzelte die Kugel per Grätsche nur knapp am linken Pfosten vorbei. Vor der Halbzeit wollte Freigang die startende Anyomi in Szene setzen, Keeperin Pauels schnappte sich jedoch den Ball und es ging torlos in die Kabinen.

Alidou trifft zum Sieg für Benfica

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Chance den Frankfurterinnen, aus acht Metern verfehlte Außenspielerin Prasnikar (48.) das Tor nur um Zentimeter. Auf der anderen Seite Benfica mit dem Konter: Alves setzte Alidou in Szene, die Angreiferin verzweifelte aber im Eins-gegen-eins an der starken Johannes (51.). Die Portugiesinnen bauten wieder mehr Druck auf, die Frankfurter Viererkette stand aber solide und ließ wenig zu.

Die Angreiferin Alidou (70.) zündetet den Turbo und wollte auf dem Flügel zwei Gegenspielerinnen überlaufen, scheiterte aber an Doorsoun. Dann der Treffer für die Gastgeberinnen: Kika bediente an der Strafraumkante die überragende Alidou (71.), die kontrollierte den Ball mit der Brust und setzte den Ball mit einem strammen Schuss aus 14 Metern zur Führung ins linke Eck. Benfica verteidigte bis zum Ende souverän und ließ bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen.