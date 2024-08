Frankfurt souverän weiter, Regionalligist Offenbach überrascht

Eintracht Frankfurt hat die Hürde bei Zweitligist Eintracht Braunschweig in der ersten DFB-Pokalrunde nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 4:1 (0:0) am Ende souverän genommen. Die Kickers Offenbach hatten zuvor für die nächste Überraschung gesorgt. Der Regionalligist warf Zweitligist 1. FC Magdeburg durch einen 2:1 (1:0)-Heimsieg aus dem Wettbewerb. Dagegen setzten sich die beiden Bundesligisten Werder Bremen und VfL Wolfsburg sicher durch. Bremen gewann 3:1 (2:0) bei Drittligaaufsteiger Energie Cottbus, Wolfsburg 1:0 (1:0) bei Oberligist TuS Koblenz.

Die Frankfurfter taten sich im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig zunächst schwer. Die Gastgeber gestalteten die Partie in den ersten 45 Minuten ausgeglichen, waren offensiv sogar ein wenig zielstrebiger. Das änderte sich nach der Pause dank Hugo Ekitiké: Zunächst bereitete der Franzose die Frankfurter Führung durch Fares Chaibi mit einem feinen Außenristpass glänzend vor (53.), dann sorgte er mit einem Doppelpack in der 56. und 61. Minute für die Entscheidung. In der Schlussphase trafen zwei Joker: Erst erhöhte Igor Matanovic (88.), dann sorgte Levente Szabó postwendend für das 1:4 (89.).

Offenbach beendet Magdeburger Pokalträume

Auf dem traditionsreichen Bieberer Berg in Offenbach schockten die Gastgeber aus der Regionalliga Südwest spielbestimmende Magdeburger in der 31. Minute nach einer Standardsituation mit dem Führungstreffer von Alexander Sorge. Die Gäste aber ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und schlugen kurz nach der Pause zurück: Martijn Kaars schoss in der 54. Minute zum 1:1 ein. Doch nach weiteren Chancen auf beiden Seiten bediente Marc Wachs in der 74. Minute Valdrin Mustafa mustergültig, der nur noch ins leere Tor abstauben musste.

Im Stadion der Freundschaft zu Cottbus erwischte Keke Topp einen perfekten Abend. Bremens Angreifer schnürte in der 32. und 37. Minute zunächst binnen sechs Minuten einen Doppelpack und legte in der 55. Minute seinen dritten Treffer des Abends nach. Ein perfekt verwandelter direkter Freistoß von Henry Rorig in der 70. Minute sorgte aber noch einmal für Jubel bei den Heimfans. Cottbus-Joker Romario Hajrulla musste in der Schlussphase mit Roter Karte vom Platz (78.).

Wolfsburg traf im Koblenzer Stadion Oberwerth früh durch Patrick Wimmer, der bei einer Ecke TuS-Keeper Michael Zadach aus kurzer Distanz per Kopf überlistete (15.). Danach wehrte sich der gastgebende Oberligist nach Kräften und blieb bis zum Schlusspfiff in Schlagdistanz, beendete die Partie nach Platzverweis gegen Yasin Yaman (79.) aber nur zu zehnt.

[sid/js]